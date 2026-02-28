美專家：面對特朗普紛擾　中國將以靜取勝

《外交事務》發文：中國以等待制勝美國 中評社華盛頓2月27日電（記者 余東暉）面對特朗普為所欲為給世界秩序帶來的紛紛擾擾，中國如何填補美國的影響力？美國專家指出，中國無需借機展開魅力攻勢，而是繼續採取一貫的策略：盡可能合作，必要時採取反制措施，始終以自身國家利益為重。簡單說就是“以逸待勞，以靜取勝”。



布魯金斯學會約翰·桑頓中國研究中心研究員陳凱欣（Kyle Chan）27日在《外交事務》網站發文－－“中國正以等待制勝：北京如何將可預見性轉化為實力”。文章指出，特朗普一系列所作所為，令曾是國際體系基石的美國，如今卻成為地緣政治不穩定的主要根源。許多美國夥伴和盟友轉而尋求中國作為替代選擇。法國、韓國、加拿大、英國、德國等美國傳統盟友的領導人排隊訪華。多年來，美國的盟友一直在努力降低對華風險，如今他們也開始考慮降低對美風險。



陳凱欣指出，中國並未急於利用美中關係的破裂，任何期待北京借機展開魅力攻勢的人都將大失所望。自特朗普連任以來，中國的策略並未改變。北京一如既往地軟硬兼施，試圖讓其他國家與自身利益保持一致。中國的行事作風幾乎與特朗普政府一樣務實。北京的獨特之處在於其可預測性，這使得各國能夠清晰地瞭解與中國合作的方式，即便這種方式不如美國所能提供的那麼吸引人。如果美國繼續對世界其他國家採取反復無常的態度，中國無需改變策略，就能從華盛頓盟友和夥伴網絡的瓦解中獲益。



陳凱欣進一步闡釋，北京奉行冷酷理性的地緣政治策略。它試圖利用激勵機制來影響其他國家的行為。隨著中國經濟的發展，北京能夠提供的好處也變得越來越誘人。中國可以利用大規模基礎設施項目，也可以鼓勵中國企業到當地建廠，為當地創造就業機會，幫助這些國家發展本國產業。此外，中國還可以利用其作為世界第二大進口國地位，以加大進口影響對方的行為。與此同時，中國施壓能力也在增強。中國可以利用對重要供應鏈的控制來達到目的，比如對稀土和微芯片的控制來推進自身利益。