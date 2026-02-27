阿富汗與巴基斯坦緣何進入“公開戰爭”？

中評社北京2月27日電／最近一周，阿富汗和巴基斯坦戰火再起，從邊境地區零星交火到巴軍空襲阿首都喀布爾軍事目標，衝突不斷升級。巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫27日宣佈，巴基斯坦已對阿富汗展開“公開戰爭”。



27日清晨，新華社記者站在喀布爾駐地房頂，聽到爆炸聲不時響起，空氣中瀰漫著硝煙氣味，阿富汗記者說“從未見過如此大規模的空襲”。此輪阿巴戰火緣何而起？最新戰況如何？局勢能否迎來轉圜？



戰火緣何而起



新華社報導，分析人士認為，戰火再起的核心問題是跨境武裝活動。巴基斯坦22日說，近期巴境內發生一系列自殺式炸彈襲擊事件，包括伊斯蘭堡清真寺爆炸案、巴賈爾和本努地區的爆炸案，係“巴基斯坦塔利班”和“伊斯蘭國呼羅珊省”所為。巴方認為，“巴基斯坦塔利班”恐怖組織成員在阿富汗境內活動，只要這些組織存在，局勢升級幾乎不可避免。阿富汗則將巴基斯坦的行動視為對其主權的侵犯。這種相互指責形成了一種危險循環。



阿巴邊境歷史遺留問題一直沒有得到解決，也是兩國衝突反覆出現的重要原因。阿巴邊境線由當年英國殖民者劃出，又被稱作“杜蘭線”，全長2000多公里，阿富汗現政府始終不予承認，零星衝突往往很快引發雙方的民族主義情緒。



此外，巴國內普遍存在一種看法：其敵對勢力正利用長期以來的阿巴衝突“渾水搞事”。



最新戰況如何



阿巴雙方從22日至27日的這輪衝突可分為三個階段：邊境地區零星交火；邊境地區密集互攻；巴軍對喀布爾等地進行空襲。



巴基斯坦新聞和廣播部22日凌晨在社交媒體發表聲明說，巴軍方發動空襲，精準打擊巴阿邊境地區的7個恐怖分子營地及藏身處。巴軍方消息人士隨後告訴記者，空襲導致超過80名恐怖分子死亡。阿富汗政府則稱，空襲造成包括婦女和兒童在內的18人死亡。

