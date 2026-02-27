林龍安：大灣區將成服務全球關鍵樞紐

全國政協委員、大灣區進出口商業總會會長林龍安 會議今天在深圳召開 中評社深圳2月27日電/大灣區進出口商業總會今天在深圳主辦“借勢APEC，聚力‘雙協同’——灣區‘9+2’共築全球貿易新樞紐”研討會，全國政協委員、大灣區進出口商業總會會長林龍安在致辭中表示：“在APEC的聚光燈下，粵港澳大灣區不僅是中國的灣區，更將成為連結亞太、服務全球的關鍵樞紐。“



來自大灣區“9+2”城市的進出口商界代表、相關政府部門負責人、國際貿易領域的權威專家學者，以及製造業與服務業的領軍企業領袖等60余位嘉賓，圍繞APEC帶來的歷史性機遇，深入探討“雙協同”發展新路徑，共同描繪灣區連結全球的宏偉藍圖。本次研討會旨在深入貫徹落實廣東省高品質發展大會精神，牢牢把握APEC在深圳舉辦的黃金視窗期，充分發揮大灣區在亞太合作中的“橋頭堡”作用，以前沿的先進製造業與高水準的現代服務業深度融合，攜手將大灣區打造成為聯通全球、服務世界的貿易新樞紐。



2026年，中國再次擔任亞太經合組織（APEC）東道主，而深圳作為本屆APEC會議的主辦城市，已然成為全球矚目的焦點，這為粵港澳大灣區高效連結亞太資源、深度拓展全球市場提供了前所未有的戰略契機。



