多國撤人、航母抵以　美伊戰爭風險急劇升高

中評社北京2月27日電／美國國務院27日批准其駐以色列使團非緊急必要人員及其家屬撤離以色列。美國駐以大使赫卡比就此表示，如要離開以色列，務必“今天離開”。加拿大等國近日紛紛建議本國公民立即離開伊朗。隨著美軍最大航母“福特”號27日抵達以色列，觀察人士認為，美伊戰爭風險急劇升高。



新華社報導，美國駐以色列大使館27日在其官網發佈消息說，美國國務院批准從以色列撤離非緊急必要人員是“出於安全風險考慮”。使館建議相關人員“在仍有商業航班可搭乘時考慮離開以色列”。消息說，為應對安全事件，且在未提前通知的情況下，美國大使館可能會進一步限制或禁止美國政府僱員及其家屬前往以色列部分地區、耶路撒冷老城及約旦河西岸地區。



美國駐以大使赫卡比向使領館人員發郵件說，建議非緊急必要人員離境的舉措“可能導致當天機票需求大幅上升”。他建議相關人員先盡快離境，“重點是迅速離開以色列”，隨後再安排後續行程。



與此同時，沙特阿拉比亞電視台27日援引安全部門人士的話說，大量美國公民在過去24小時內經巴格達國際機場離開伊拉克。



鋻於地區局勢持續緊張，加拿大、印度等國再次建議本國公民立即撤離伊朗。加拿大政府26日在社交媒體發文：“由於地區局勢持續緊張，敵對行動可能在幾乎沒有預警的情況下發生。請在安全可行情況下立即離開伊朗。”加拿大政府曾于2月4日發佈安全旅行提示，要求其公民避免前往伊朗，在伊朗的加拿大公民應立即離開。



印度駐伊朗大使館23日建議目前在伊朗的印度公民通過一切可行交通方式盡快離開。印度外交部1月14日就曾發佈旅行警告，建議印度公民避免前往伊朗。



美方近期持續對伊朗施加軍事壓力，向中東增兵。美聯社報導認為，雖然美伊同意下周繼續談判，但隨著美國在中東集結龐大戰機與戰艦群，兩國發生戰爭的風險正在“迫近”。



據路透社27日報導，美軍“福特”號航母當天抵達以色列。這意味著美軍在中東地區同時部署了“福特”號和“林肯”號兩艘航母。據以色列媒體報導，“福特”號將停靠在以色列北部的海法一帶。

