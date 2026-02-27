李家超：香港馬不停蹄全速融入國家發展大局

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 香港福建社團聯會於北角會所舉行丙午馬年新春團拜會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月27日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超27日出席香港福建社團聯會丙午年新春團拜時致辭表示，香港特區馬不停蹄，主動對接國家戰略，全速融入國家發展大局。他說，今年是國家“十五五”規劃的開局之年，香港會快馬加鞭，把握機遇，充分發揮在“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，以更大力度在國家發展藍圖中發揮更大作用、貢獻更大力量。



李家超在致辭時說，馬，象徵剛健雄壯，自強不息，勇往直前。當前，我們祖國就如一匹健壯駿馬，在高質量發展的大道上日行千里、蹄疾步穩；香港特區也馬不停蹄，主動對接國家戰略，全速融入國家發展大局。



李家超表示，今年是國家“十五五”規劃的開局之年，香港會快馬加鞭，把握機遇，充分發揮在一國兩制下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，在金融、航運、貿易、創科等領域的工作將以更大力度在國家發展藍圖中發揮更大作用、貢獻更大力量。讓我們奮勇爭先，在新的一年奔騰萬里，再創高峰。



李家超提到，香港的繁榮穩定，離不開社會各界同心同德、攜手並進。一直以來，香港福建社團聯會都是愛國愛港的中堅力量。聯會秉持“團結、傳承、打拼、創新”的理念，廣泛凝聚閩籍鄉親，積極參與社會事務，支持特區政府依法施政。聯會與祖國同心同行，與香港風雨同舟，充分展現了閩籍鄉親的奮鬥精神和家國情懷。＜nextpage＞



在服務社會方面，聯會同樣不遺餘力。每年舉辦各式各樣的公益慈善、社區關懷活動、文化傳承活動，用實際行動溫暖人心。聯會也重視青年發展，經常組織交流團，讓年輕一代瞭解祖國、瞭解自己的根，培養愛國愛港的新生力量。我肯定聯會多年的貢獻。



李家超表示，香港福建社團聯會人才輩出，根基穩固，相信在新的一年，閩籍鄉親會繼續助力特區政府推動經濟多元發展，為香港注入更多活力、凝聚更多正能量；也繼續成為連接閩港兩地的橋樑，促進閩港兩地在金融、科技、文化、經貿等領域深度交融、優勢互補，共同開創共享共贏、共建共榮的美好未來。

