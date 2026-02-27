施清流：深化閩港交流合作　講好閩港故事　

全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月27日電（記者 盧哲）香港福建社團聯會27日在北角會所舉行丙午馬年新春團拜會。主禮嘉賓與廣大閩籍鄉親逾600人歡聚一堂共賀新禧。全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流表示，新的一年，聯會將繼續做好三方面工作，包括支持香港融入國家發展大局，深化閩港交流合作，不斷拓寬合作空間；講好閩港故事，講好中國故事。



團拜儀式於下午3時拉開序幕。全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流，代表香港福建社團聯會向蒞臨現場的嘉賓、全體閩籍鄉親、社會各界賢達致以馬年新春祝福。施清流說，過去一年，在習近平主席關於港澳工作重要論述指引下，在李家超行政長官的帶領下，特區政府依法施政、積極作為，堅定維護國家安全，持續改善民生福祉，香港社會保持繁榮穩定，國際金融中心地位更加穩固，由治及興的勢頭更加強勁。國家始終是香港發展的堅強後盾，福建省委、省政府搶抓機遇、實幹興省，為閩港深化交流合作，注入了源源不斷的動力。



施清流表示，作為扎根香江的閩籍愛國愛港社團，聯會始終堅守初心，全力維護香港繁榮穩定，用心搭建閩港交流橋梁，用情用力為鄉親辦實事、解難題，讓濃濃鄉情成為凝聚人心的堅強紐帶。這些成績的取得，離不開各位領導的悉心指導，更離不開全體鄉親的同心同德、攜手同行。



施清流強調，丙午馬年，象徵著奮進與希望。新的一年，聯會將繼續做好三方面工作：一是堅守初心立場，深入貫徹習近平主席關於“一國兩制”的重要論述，堅定擁護“一國兩制”，維護國家主權、安全和發展利益，做香港穩定發展的堅定守護者；