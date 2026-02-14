兩會新聞中心啟用　中評社記者實地探訪

2026全國兩會即將召開，設在北京梅地亞中心的全國兩會新聞中心2月27日正式啟用（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月1日電（記者 林艷 陳思遠）2026年全國兩會即將召開，中評社記者昨日來到北京梅地亞中心領取兩會記者證，並實地探訪了今年的兩會新聞中心。



十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。全國兩會向來是世界觀察和讀懂中國的重要窗口，尤其今年適逢“十五五”開局之年，會有一系列政策信號將在全國兩會期間釋放，是國際社會觀察中國今年乃至未來五年政策走向的窗口。



今年全國兩會備受矚目。據悉，目前已有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。中評社也將派出四名記者，全程直擊，帶來一手現場報導及深度解析。



兩會新聞中心也早早地做好了迎接並服務中外記者的準備，2月27日已正式投入使用。中評社記者看到，境內記者組、外國記者組、港澳台記者組的工作人員們有序接待前來領取記者證的媒體同行，並耐心解答各類咨詢。在港澳台記者組領取記者證時，工作人員主動為記者遞上礦泉水，細緻服務讓人倍感溫暖。



新聞發佈歷來是兩會報導焦點。中評社記者注意到，二樓的新聞發布廳、新聞中心採訪室都已準備就緒。會議期間，經濟、民生、外交主題記者會及一系列採訪活動將在此舉辦。國務院有關部門負責人將到場回應社會關切，解讀新一年的政策動向與發展信號。



對媒體而言，兩會是一場新聞盛宴，更是晝夜奮戰的報導戰役。為保障中外記者順利開展工作，新聞中心也全面做好服務保障。在一樓茶歇區特別設置了“能量加油站”，為即將投入奮戰拼搏的媒體記者們隨時補充能量。除了往年都有的常規水果、三明治、咖啡、熱茶之外，今年還特別增加了迷你麥克風的草莓慕斯、建築外形的巧克力等。

