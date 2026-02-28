美國載人登月任務推遲至2028年

中評社北京2月28日電／美國航空航天局27日宣佈調整“阿耳忒彌斯”登月計劃，將原計劃于2027年實施的載人登月任務推遲至2028年。



新華社報導，根據原有安排，美計劃于今年實施“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務，並于2027年執行“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務。27日公佈的最新安排稱，“阿耳忒彌斯3號”任務將改為在近地軌道開展系統及運行能力測試，原定登月任務調整為“阿耳忒彌斯4號”，計劃于2028年實施。



按照新的規劃，調整後的“阿耳忒彌斯3號”任務將嘗試與美太空探索技術公司和藍色起源公司正在研發的商業月球著陸器進行交會對接，並進行在軌綜合測試，對生命保障系統、通信系統和推進系統進行綜合檢驗，以及測試新一代艙外活動服等。美航空航天局將在與合作伙伴完成詳細審查後，進一步確定此次試飛任務的具體細節。



美航空航天局此次宣佈調整登月計劃前，“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務近期實施了兩次綜合演練，均出現技術問題，計劃發射時間一再推遲。25日，美航空航天局將執行該任務的重型火箭“太空發射系統”和“獵戶座”飛船從發射台撤回裝配大樓進行維修。美航空航天局表示，任務團隊正處理火箭上面級“過渡型低溫推進級”的氦氣供應異常問題，並開展包括更換飛行中止系統電池、實施全面安全檢測在內的多項工作。



“阿耳忒彌斯2號”目前暫定在4月的發射窗口發射，但最終發射時間仍取決於數據分析結果及維修進展。



美國于2019年宣佈“阿耳忒彌斯”登月計劃，並于2022年11月完成“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務。此後，相關後續任務時間表已多次調整。