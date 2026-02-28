劉世芳被曝親屬大陸經商　羅智強批綠雙標

羅智強。（資料圖） 中評社台北2月28日電／台“內政部長”劉世芳被港媒爆料親屬在大陸投資謀利且提供政治獻金，批評劉只許親屬“賺紅錢”，不許民眾搞交流。藍委羅智強28日出席掃街活動受訪表示，兩岸之間人民或商業貿易往來，其實是很正常的事情，可是只要跟大陸有任何的連結，民進黨就無上限抹紅抹黑，但遇到自己人，好像眼睛瞎掉一樣，完全看不到，民進黨用什麼標準對別人，就該用什麼標準對自己。



中時新聞網報導，羅智強今日早上陪同國民黨松山信義擬參選人李明璇到吳興市場拜票，他被問及劉世芳外甥一事指出，這一直是民進黨最大的問題，事實上兩岸之間不管是民間人民的往來，或是商業貿易的往來，其實是很正常的事情，事情本身很正常，可是在民進黨價值標準之下，只要跟大陸有任何的連結，就無上限的抹紅、抹黑，但是遇到自己的人、自己的親人，甚至有政治捐獻關係的人，好像眼睛就瞎掉一樣，完全看不到，今天民進黨用什麼標準對別人，民進黨就該用什麼標準對自己。



羅智強說，劉世芳親人在大陸經商賺紅錢的這個風波，其罪之由不是經商這件事情，而是民進黨過去，尤其劉世芳又是最前線的抹紅大將，她一連串汙名化任何兩岸的交流的行為作法，請她用同樣的標準來看待民進黨自己人。