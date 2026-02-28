藍徵召陳振中選澎湖縣長　綠營陳光復仍臥床

中評社台北2月28日電／年底選舉將屆，澎湖縣長人選一直難產的國民黨，雖還待國民黨中央黨部通過後，才會正式發佈，但27日已塵埃落定，由國民黨澎湖縣黨部通過徵召湖西鄉長陳振中。反而，原本有現任優勢，也老神在在的民進黨籍現任縣長陳光復，卻因大年初一下午不慎在階梯上踩空摔倒，至今仍未脫離險境，年底縣長局勢恐翻盤。



中時新聞網報導，年底澎湖縣長選舉，因已脫國民黨的前馬公市長葉竹林堅持參選縣長，導致藍營人選擔心重演3年前三腳督選戰陰霾，遲而未決，年初國民黨中央還根據黨中央所做內參式民調，召開澎湖縣長提名協調會進行討論，決議1月底前，就最具勝選機會的澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖進行第3次協調，從中決定人選。



不過，據瞭解，因執政經驗與人和最孚眾望的陳振中，在國民黨中央要員，以及在地方多名政壇人士徵詢和促請下，在過年前終於鬆口，希望藍營能與系出同門的無黨縣長參選人葉竹林協調，他願意承擔這重任披掛上陣。



殊料，在國民黨尚未完成徵召提名手續公布，陳光復17日下午就不慎在階梯上踩空摔倒，頭部嚴重受創，失去呼吸心跳13分鐘，經緊急搶救才恢復生命徵象，目前尚未脫離險境，仍在高雄榮總加護病房治療，且還可能因腦壓偏高，後續若未降壓，醫療團隊不排除評估二次減壓手術。



曾任兩屆湖西鄉長、兩屆議員，現任湖西鄉長的陳振中，在政壇鮮少樹敵，公務人員出身的他，治理湖西鄉政有條不紊，且一直有心營造文化湖西的美譽，幾度參選公職都無往不利，沒有落選紀錄，甚至參選就鮮有人挑戰，因此多次選舉都處於不敗紀錄，只是“功高震主”，在黨內可能有人怕他崛起，雖被外界公認為代表國民黨的強棒，但他多次的參選記錄就只侷限於湖西鄉，加上他個性謙和，因此在鄉長和議員職務間來回，一直跨不出湖西鄉。



然而，如果陳振中沒和葉竹林結盟，兩邊注定各自陷入苦戰，相互爭奪票源，讓綠營得利。因此傳出藍營已有人積極協調，甚至和陳光復不對盤的綠營人士，也加入協調，希望葉竹林未來2年先擔任陳振中的副手，並轉而挑戰2028的“立委”選舉。



至於原本已完成年底選戰澎湖佈局的民進黨，雖然暗潮洶湧，就已貌合神離，因陳光復連任優勢、與缺少藍營挑戰，讓綠營還是妥妥穩穩，然在年初陳光復這場意外後，就很傷腦筋了，陳光復能否披掛上陣還未知數，因此民進黨內部也傳出換將之說，然“立委”楊曜多次表態健康因素，放棄下屆“立委”連任，不太可能投入縣長選戰下，月前才因擔任“行政院”南服中心副執行長的澎湖子弟顏子傑、馬公市長黃健忠等人，都是可能接替人選。