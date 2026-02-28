國民黨宜蘭縣長初選　確定吳宗憲出線

吳宗憲。（資料圖） 中評社台北2月28日電／國民黨宜蘭縣長初選民調25至27日晚間舉行，不分區“立委”吳宗憲、縣議會議長張勝德爭出線。國民黨中央黨部今公布民調結果，最終由吳宗憲勝出，將代表國民黨參選宜蘭縣長。吳宗憲表示，會在最快時間拜會民眾黨，讓宜蘭成為藍白合最好的示範。



宜蘭縣長選戰綠、白早已敲定人選，國民黨今天確定人選後，再與白營協調1人參選。而黨內初選民調作業昨結束，張勝德、吳宗憲對比林國漳的民調占85%，張、吳互比占15%，共有2家民調機構。



中時新聞網報導，國民黨副主席李乾龍今宣布，由聯合報以及艾普羅兩家民調公司製作的民調已經出爐。兩位都非常優秀，差距很小，但吳宗憲以些微差距勝出。李也說，感謝張勝德展現風度，繼續領導宜蘭縣議會。兩位展現非常好的風度，也互相提攜。民調數字不對外公布，但以些微差距，吳宗憲勝出。



李乾龍也牽起兩人的手高喊“宜蘭大勝”。張勝德也說，此次初選展現了民主的風範，今天的結果非常感謝，未來會共同打造民主選舉制度，會在地方全力支持吳宗憲，在宜蘭打下勝仗，也有信心守下宜蘭。



吳宗憲則表示，我對選舉頗有堅持，這段時間我們都保持良好關係，民調結束後也互通電話跟對方說“辛苦了”，這一直都是君子之爭，希望大家能和平團結，大家才有出路。



吳宗憲說，他會秉持這樣的想法走下去，雖然僥倖勝出，但我會融合張勝德的政見，繼續往下走，接下來我會去拜會民眾黨主席黃國昌、陳琬惠，最快完成藍白合，在宜蘭打出一個不互潑髒水的選舉。接下來也會勤跑基層。



宜蘭縣主委林明昌表示，吳宗憲出線，張勝德支持，證明宜蘭人一心，宜蘭縣絕對會贏得勝利，藍天繼續執政。



李乾龍則說，接下來於3月2日選舉小組會有藍白合會前會，因為牽涉到全省，所以開完會才有比較明朗的時程。