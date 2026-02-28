以美突襲伊朗　中東多國受影響

這是2月28日在以色列特拉維夫拍攝的濃煙。新華社 中評社北京2月28日電／以色列和美國2月28日突然對伊朗發動軍事打擊，中東地區多國受到影響。



新華社報導，襲擊發生後，約旦上空不時傳來飛機的轟鳴聲，記者在首都安曼聽到警報聲。據約旦媒體報導，有導彈碎片落入約旦北部城市伊爾比德一處無人居住區。約旦武裝部隊發表聲明說，將繼續以最高效率和能力保護領空和維護國家主權。



巴林內政部28日發佈安全警報，呼籲民眾保持冷靜、前往最近的安全地點。美國駐巴林大使館同日說，使館所有工作人員已就地避險，並建議所有在巴美國公民採取同樣措施。沙特阿拉伯阿拉比亞電視台報導，位於巴林的美國第五艦隊服務中心當天遭導彈襲擊。



卡塔爾半島電視台援引消息人士的話報導，卡塔爾在襲擊發生後關閉了領空。卡國防部說，防空系統攔截了一枚來自伊朗的導彈。卡內政部在社交媒體上發表聲明說，安全部門正全天候密切監測局勢，並與有關方面保持協調，以確保公共安全及各項服務正常運轉。



此外，據中東國家和地區媒體報導，阿聯酋、科威特、卡塔爾、黎巴嫩、沙特等國當天也響起爆炸聲。伊朗媒體報導說，伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地。



黎巴嫩總理納瓦夫·薩拉姆當天在社交媒體上呼籲民眾在地區局勢緊張背景下保持冷靜和理智，將國家利益置於首位。他強調，政府不會允許任何危及國家安全的行為。