中評社北京2月28日電／新華社報導，以色列和美國2月28日突然對伊朗發動軍事打擊，中東多國受到影響。以下是過去數小時以美軍事打擊伊朗的時間線：



——伊朗時間9時50分（北京時間14時20分）左右：新華社記者在伊朗首都德黑蘭聽到爆炸聲；以色列宣佈襲擊伊朗。



——以色列時間8時25分（北京時間14時25分）左右：以色列外交部說已對伊朗發動二次襲擊。



——以色列時間8時30分許：以色列國防部長卡茨證實已對伊朗發動“先發制人”打擊，宣佈以色列全境進入緊急狀態。



——以色列時間9時許：以色列媒體說以色列關閉領空。



——伊朗時間10時30分許：伊朗媒體說伊朗關閉領空。



——伊朗時間11時許：伊朗媒體說，伊朗準備對以色列進行“毀滅性報復打擊”。



——美國東部時間2時30分（北京時間15時30分）許：美國總統特朗普說，美國正在伊朗展開大規模軍事行動，要把伊朗導彈工業“夷為平地”。



——以色列時間10時許：以色列說監測到伊朗發射導彈。



——以色列時間10時20分許：以色列北部響起爆炸聲；伊朗媒體說伊朗向以色列發射數十枚導彈。



——以色列時間10時40分許：以軍說伊朗再次向以色列發射導彈。



——伊朗時間12時30分許：伊朗媒體說伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地；中東媒體報導，巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特、科威特、約旦等多地響起爆炸聲，位於巴林的美國第五艦隊服務中心遭到導彈襲擊。



——伊朗時間14時許：伊朗媒體說伊朗一小學遭以色列導彈襲擊，已造成50餘人死亡。



——以色列時間14時20分許，以軍說伊朗針對以色列發動新一輪導彈襲擊。