戰爭成癮　禍端無盡——四問美以襲擊伊朗

中評社北京2月28日電／美國和以色列2月28日聯合對伊朗發起“先發制人”軍事打擊，伊朗對以色列及中東地區多處目標予以還擊。



美以為何選擇此時動手？伊朗如何回擊？雙方軍事力量對比如何？這場衝突會否滑向一場地區戰爭？



新華社報導，專家指出，這是美以在9個月內再襲伊朗，也是特朗普政府在不到兩個月內第二次對他國發動軍事打擊。“戰爭成癮”的美國和以色列，或讓中東陷入“又一個災難性的衝突循環”。



美以為何此時動手



新華社記者當天上午在伊朗首都德黑蘭聽到多次爆炸聲。以色列國防部長卡茨隨即宣佈，已對伊朗發動“先發制人”打擊。美國總統特朗普稍晚宣佈，美國正在伊朗展開“大規模的持續軍事行動”，要把伊朗導彈工業“夷為平地”。



據媒體報導，美以通過海上和空中力量，打擊德黑蘭市中心數十個目標，其中包括伊朗最高領袖哈梅內伊辦公地點區域。



美國官員對媒體表示，美以聯合軍事行動目的是摧毀伊朗政權。媒體援引以方消息人士的話報導，美以對伊朗第一階段打擊將持續數天，包括哈梅內伊在內的所有伊朗領導人都是打擊目標。



專家認為，美以選擇此時，尤其是“光天化日”對伊進行打擊有多重考量，是“赤裸裸地耀武”。



從時機來看，此次襲擊發生在美伊談判陷入僵局和美國在中東“雙航母”軍事部署完成的背景下。上海外國語大學中東問題專家包澄章認為，美以已就軍事行動作充分協調，可以最大限度開展情報共享、防空聯動、導彈攔截等。



從時段來看，與此前以美大多數襲擊不同，這次行動發生在白天。北京大學中東研究中心主任吳冰冰認為，美以選擇白天發動襲擊，一是獲取戰術優勢，打破夜間空襲的慣性預判以出其不意；二是技術需求，一些精確制導武器在白天光照條件下更利於確認目標；三是形成武力震懾，在美國軍事部署早已公開的背景下，白天動武相當於“亮出明牌”，赤裸裸地向伊朗炫耀武力。

