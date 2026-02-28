美國對伊朗動武有何考量？

中評社北京2月28日電／美國東部時間2月28日凌晨，美國總統特朗普發表視頻講話，宣佈美軍對伊朗發動大規模軍事打擊。美國此時動武目的是什麼？打擊規模有多大？行動可能持續多久？國會反應如何？



動武目的何在



新華社報導，特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表8分鐘視頻講話，聲稱行動旨在“清除伊朗政權迫在眉睫的威脅”，但沒有解釋何為迫在眉睫的威脅。



特朗普聲稱要摧毀伊朗海軍和導彈工業，確保伊朗支持的中東地區武裝組織失去襲擊能力，確保伊朗無法獲得核武器。他呼籲伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗武裝部隊和警察“放下武器”，並呼籲伊朗民眾在美國軍事行動結束時“接管政府”。



特朗普再度聲稱，伊朗正在研發能夠打擊美國本土的遠程導彈。但多家美國媒體以美情報界人士為消息源報導，這一說法缺乏情報支持。《紐約時報》說，美國國防情報局2025年一份報告的結論是，伊朗政府尚未決定研製洲際彈道導彈。



特朗普28日凌晨接受《華盛頓郵報》簡短採訪。被問及希望通過對伊朗軍事打擊留下什麼樣的政治遺產時，他說：“我只想要人民的自由。我想要一個安全的國家，而這正是我們將要實現的。”



此間分析人士認為，從特朗普表態看，尋求通過軍事打擊實現伊朗政權更迭的用意十分明顯。



從美軍行動看，去年6月美以對伊朗軍事打擊的主要目標是遠離平民區且深埋地下的核設施，但此次多個伊朗城市市區及伊朗領導人住所所在區域遭遇空襲。美國有線電視新聞網援引以色列消息人士說，此次襲擊的目標是伊朗高級官員，包括伊朗最高領袖、總統和武裝部隊總司令。



美國前駐以色列大使丹尼爾·夏皮羅在接受美國有線電視新聞網採訪時說，美以對伊朗發動軍事襲擊，希望借此推動伊朗政權更迭，這是“一場非常非常大的賭博”。

