快評：兩岸統一進程加速　實力運用是關鍵

中評社快評/北京大學台灣研究院院長李義虎教授不久前在中評智庫基金會舉辦的以“十五五期間兩岸關係展望”為題的思想者論壇上表示，未來五年，國家統一進程進入“加速期”或者“提速期”，大陸將進一步塑造祖國必然統一的大勢。這一判斷顯然是基於大陸綜合國力，特別是科技與國防實力的飛躍發展，深刻揭示了未來五年兩岸關係的歷史方位與主要特徵。



十五五時期承前啟後，是大陸邁向2035年遠景目標的關鍵階段。從經濟、科技到軍事，大陸實力正邁上更高台階，這為推進統一進程提供了前所未有的堅實基礎。正如李義虎教授所言，“塑造”統一大勢，不僅在於擁有實力，更在於對實力的充分且巧妙的運用。這提醒我們，在實力增長的同時，必須高度重視戰略與策略的配合，將物質力量轉化為塑造態勢、掌握主動的實際效能。



我們必須清醒認識到，“加速期”並非一帆風順。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津教授在同一場論壇上也提出分析警示：外部環境複雜嚴峻，美國的“雙軌策略”、日本的“同盟捆綁”以及其它勢力的跟隨，都試圖干擾甚至阻撓中國的統一進程；島內“台獨”勢力也可能鋌而走險。這些挑戰決定了統一進程的加速，必然是在鬥爭中前行。



因此，在十五五這一關鍵窗口期，我們既要堅定自信，看到大勢所趨；又要頭腦清醒，正視風險挑戰。關鍵在於，能否將不斷增長的綜合實力，轉化為對分裂行徑和外部干涉的有效威懾，轉化為推動兩岸融合發展、爭取台灣民心的實際引力，轉化為在任何情況下都掌握主動、塑造局勢的戰略能力。唯有如此，才能真正駕馭“加速期”，堅定不移地邁向民族復興的最終目標。