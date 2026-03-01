美以打擊招致伊朗報復　緊張局勢引發國際關切

中評社北京3月1日電／美國和以色列2月28日對伊朗發動“先發制人”打擊，以軍稱襲擊了數百個伊朗軍事目標。伊朗隨後發動反擊，打擊美軍位於中東的多個軍事基地以及以色列相關目標，緊張局勢引發多國和歐盟等國際組織嚴重關切。



新華社報導，美國總統特朗普發佈視頻講話說，美國正在伊朗展開“大規模的持續軍事行動”，要把伊朗導彈工業“夷為平地”，並呼籲伊朗人在美國軍事行動結束後“接管政府”。他承認，對伊動武可能導致美國人員傷亡。五角大樓在社交媒體上宣佈，美國對伊朗軍事打擊的名稱是“史詩怒火”行動。



據以色列國防軍的聲明，以軍當天襲擊了包括導彈發射裝置在內的“數百個伊朗軍事目標”。另據美聯社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊辦公室附近遭襲。



新華社記者當天在德黑蘭多次聽到巨大爆炸聲，看到市中心濃煙滾滾。伊朗媒體報導稱，德黑蘭、伊斯法罕、庫姆和克爾曼沙赫等地響起爆炸聲。



據伊朗媒體報導，伊朗一小學遭導彈襲擊，死亡人數已升至大約85人。伊朗總統佩澤希齊揚發表聲明，“強烈譴責這一慘無人道的暴行”。



伊朗伊斯蘭革命衛隊先後發佈兩份聲明，宣佈對美國和以色列發起代號為“真實承諾-4”的反擊行動。聲明說，伊朗伊斯蘭革命衛隊用導彈和無人機打擊了位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部，美軍位於卡塔爾、阿聯酋等地的軍事基地，以及以色列的軍事和安全中心。



一名伊朗高級官員對卡塔爾半島電視台說：“中東地區所有美國和以色列的資產與利益都已成為合法打擊目標。在這次侵略之後，已不存在任何紅線，一切皆有可能，包括此前未曾考慮過的情景。”



據伊朗媒體28日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天說，美軍部署在卡塔爾的一處雷達已被“徹底摧毀”，該雷達用於追蹤彈道導彈，探測範圍5000公里。



以色列國防部長卡茨在對伊朗發動打擊後宣佈，以色列全境進入緊急狀態。以色列全境密集發出防空警報，民眾被要求進入防空掩體。據以媒報導，以色列多地“發生爆炸”，以北部防空系統“正在工作”，天空中可以看到白色煙霧，海法地區有“損失報告”。

