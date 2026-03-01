“纏“住蔣萬安　王世堅：鄭麗君是最好人選

王世堅。(資料圖) 中評社台北3月1日電／年底選舉將近，民進黨台北市長人選未定，外界認為由“行政院副院長”鄭麗君出馬機率高。民進黨“立委”王世堅今日至白蘭市場為爭取大安文山議員提名的子弟兵“送水哥”陳聖文助選，王世堅表示，他認為鄭麗君是最好的人選，鄭不僅這次對美關稅談判做了很大貢獻，學養俱佳，此外，民進黨祕書長徐國勇、“立委”莊瑞雄和吳思瑤、前“立委”高嘉瑜等，他也認為是把台北市長蔣萬安“纏”在台北市，不能去其他縣市輔選的最好人選。



中時新聞網報導，王世堅今日陪陳聖文至白蘭市場掃街，媒體詢問綠營台北市長人選問題，也詢問賴清德是否有徵詢王世堅意見。



王世堅表示，他覺得鄭麗君是最好的人選，他這幾個月來一再多次都正式推薦鄭麗君，他認為鄭麗君學養俱佳、才德兼備。他強調，鄭在這次跟美國談判關稅上面做了很大的貢獻，也得到了很好的成果，所以他認為鄭麗君是最適合的人選，“我過去這麼想，現在也是這麼想”，他想民進黨應該是會讓最強的鄭麗君出來。王世堅澄清，賴清德沒有來找他談的道理，也不會找談，“因為不必要嘛”，賴清德一定是找最強的去談。



媒體追問，也有人說徐國勇是適合把蔣萬安困住的人選？王世堅回應，他先前也推薦好幾位，那裡面一位就是徐國勇。



王世堅說，他推薦的人第一位當然是鄭麗君，再來就說到徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤等，他都認為他們非常適合。像鄭麗君給社會的印象都是非常的好，她過去參與過了幾個工作，做的都是跟市民比較息息相關的，在這些事情上面過去的表現都很好。



王世堅指出，徐國勇擔任“內政部長”長達5年之久，那在他任內的“內政部”，對於治安、內政、宗教各方面的這個施政成果都非常的好，他認為徐國勇不但能力強，而且他口才辨給，都適時的在幫民進黨的政策來做說明跟捍衛，徐國勇也是非常的適合。



王世堅表示，他相信蔣萬安如果遇到徐國勇，蔣就會知道“這個踢到鐵板”，他想蔣萬安大概能夠去幫其他縣市輔選的時間跟機率就降很多了，因為他必須留在台北，全心全意的跟徐國勇來對戰。那對上鄭麗君也是，鄭麗君她也是口才辨解，而且她對各項政策非常嫻熟，所以在這一個部分，她一定能夠把蔣萬安纏在台北市，把台北市政說個清楚、道個分明。



王世堅強調，所以他認為最適合台北市長的就是鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤，他們都是最強的人選。