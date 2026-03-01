劉世芳應否道歉下台？近6萬網友驚人表態

劉世芳。（資料圖） 中評社台北3月1日電／根據媒體報導，台“內政部長”劉世芳的外甥顏文群在中國大陸3家企業擔任高薪高管，還提供劉世芳政治獻金。有YouTube頻道針對“劉世芳被發現曾收取來自中國大陸企業高管外甥的政治獻金，你認為她是否應該道歉下台？”進行網路投票，截至28日晚上，92%網友認為“應該下台”；4%認為“不用下台”。



中時新聞網報導，《不禮貌鄉民團》YouTube頻道28日起針對民進黨籍“內政部長”“劉世芳被發現曾收取來自中國大陸企業高管外甥的政治獻金，你認為她是否應該道歉下台？”進行網路投票，截至28日晚上11點30分，已有5.8萬人參與投票，92%的網友認為“應該下台”；4%認為“不用下台”；4%不知道／沒意見。



網友留言表示，“用她自己的標準，她不僅要下台！更該被辦‘國安法′了！”、“‘內政部′欸，還收紅錢，比照辦理罪加一等才是吧”、“什麼下台？還要判刑抓去關好嗎？之前法官怎麼判在野黨的現在就怎麼判，而且這次是‘內政部長′這算‘叛國罪′了”、“該是檢調先搜索她辦公室、黨部跟住家，然後直接羈押吧”、“選議員的被判2年半，當上‘內政部長′的我看10年起跳哦”、“如果是國民黨，部長早就被關到齒危髮禿，牢裡坐穿”、“這是永遠都不可能發生的！除非政黨輪替，民進黨下台！”