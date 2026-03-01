過去24小時以美打擊伊朗時間線

中評社北京3月1日電／據新華社：以色列和美國2月28日突然對伊朗發動軍事打擊，伊朗隨後反擊。據伊朗多家媒體3月1日報導，伊朗最高領袖哈梅內伊及多名高級軍官遇害。以下是過去24小時以美打擊伊朗的時間線：



——伊朗時間2月28日9時50分（北京時間14時20分）左右：新華社記者在伊朗首都德黑蘭聽到爆炸聲；以色列宣佈襲擊伊朗。



——以色列時間2月28日8時30分（北京時間14時30分）許：以色列國防部長卡茨證實已對伊朗發動“先發制人”打擊，宣佈以色列全境進入緊急狀態。



——以色列時間2月28日9時許：以色列媒體說以色列關閉領空。



——伊朗時間2月28日10時30分許：伊朗媒體說伊朗關閉領空。



——伊朗時間2月28日11時許：伊朗媒體說，伊朗準備對以色列進行“毀滅性報復打擊”。



——美國東部時間2月28日2時30分（北京時間15時30分）許：美國總統特朗普說，美國正在伊朗展開大規模軍事行動，要把伊朗導彈工業“夷為平地”。



——以色列時間2月28日10時20分許：以色列北部響起爆炸聲；伊朗媒體說伊朗向以色列發射數十枚導彈。



——伊朗時間2月28日12時30分許：伊朗媒體說伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地；中東媒體報導，巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特、科威特、約旦等多地響起爆炸聲，位於巴林的美國第五艦隊服務中心遭到導彈襲擊。

