交易商與船商紛躲避　國際海運遭遇急性危機

這是2月28日拍攝的卡塔爾首都多哈市區。新華社 中評社北京3月1日電／多名交易機構消息人士2月28日說，在美國和以色列襲擊伊朗後，伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽航道，多個油輪船東、交易商已暫停經這一海峽運輸原油、燃料及液化天然氣。依照德國船東協會說法，海運行業遭遇“急性運營危機”。



路透社援引某大型交易商高管的話說：“我們的船只將原地停泊數日。”衛星圖像顯示，多艘船只滯留在阿聯酋富查伊拉等大型港口附近，未通過霍爾木茲海峽。



新華社報導，集裝箱承運商法國達飛海運集團表示，美以對伊朗發動襲擊後，該集團已要求其在海灣地區或駛往海灣的船舶尋找安全地點躲避。



伊朗伊斯蘭革命衛隊2月28日晚宣布，禁止任何船只通過霍爾木茲海峽。伊朗塔斯尼姆通訊社報導，隨著油輪等船只停止穿行霍爾木茲海峽，該海峽實際上已被關閉。多艘船只已多次收到要求其不得通過海峽的無線電指令，船員們被要求關閉引擎並準備接受登船檢查。



美 國船舶經紀公司波滕合夥公司通知客戶，霍爾木茲海峽航運中斷情況正迅速加劇。國際獨立油船船東協會則表示，美國海軍已警告勿在海灣、阿曼灣、北阿拉伯海及霍爾木茲海峽的水域航行，表示無法保證航運安全。



希臘海事部門2月28日發布航行通告，建議船只避開海灣、阿曼灣和霍爾木茲海峽。



德國集裝箱海運集團赫伯羅特公司宣布，自2月28日起暫停所有旗下船舶通過霍爾木茲海峽，直至另行通知。該公司表示，停靠海灣地區港口的航線可能出現延誤、改道或調整時刻表。

