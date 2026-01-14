社評：霍爾木茲危機　全球能源格局臨界時刻

霍爾木茲海峽的實質性封鎖，意味著全球約20%的海運石油及液化天然氣貿易陷入停滯。 中評社香港3月2日電／2026年2月28日，美以聯合打擊伊朗境內多處核心軍事設施，伊朗最高領袖遇難身亡。作為回擊，德黑蘭方面宣布封鎖霍爾木茲海峽，禁止一切能源船只通行。



霍爾木茲海峽的實質性封鎖，意味著全球約20%的海運石油及液化天然氣貿易陷入停滯。作為全球最重要的能源咽喉，其關閉直接觸發了市場對供應短缺的恐慌性反應。布倫特原油價格在短期內迅速衝破每桶120美元關口，且市場普遍預期，若封鎖持續或局勢進一步升級，油價在極端情景下將衝擊150美元大關。



這場危機已不再是單純的地緣政治摩擦，而是可能改寫全球能源版圖與大宗商品周期的歷史性轉折點。全球能源供應鏈正面臨斷裂的嚴峻風險，國際油價與避險資產將進入新一輪的波動周期。



從經濟影響來看，此輪衝擊的傳導機制清晰而嚴峻。摩根大通等機構警告稱，這種由供給端驅動的“能源休克”將使全球消費者價格指數（CPI）額外跳升1.5個百分點。



對於正處於通脹粘性中的歐美經濟體而言，這無異於雪上加霜。而對於中國、印度等能源消費大國，輸入性通脹壓力將顯著加劇其宏觀政策的複雜性。上世紀70年代因石油危機引發的“滯脹”夢魘，正以前所未有的速度在2026年的春天回歸。



對中國大陸與台灣地區而言，此次危機的衝擊同樣直接而深刻。作為高度依賴中東原油進口的經濟體，海峽兩岸雖在治理模式與政策空間上存在差異，但在保障能源安全、降低外部衝擊風險這一目標上，面臨著共同的挑戰與戰略緊迫性。

