美國打擊伊朗的終極目標是什麼？

中評社北京3月1日電／2月28日，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊。美國此時動武目的是什麼？美國國內有何反應？



當天，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表8分鐘視頻講話，聲稱行動旨在“清除伊朗政權迫在眉睫的威脅”，但沒有解釋何為迫在眉睫的威脅。特朗普還稱要摧毀伊朗海軍和導彈工業，確保伊朗支持的中東地區武裝組織失去襲擊能力，確保伊朗無法獲得核武器。他呼籲伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗武裝部隊和警察“放下武器”，並呼籲伊朗民眾在美國軍事行動結束時“接管政府”。



新華社報導，分析人士認為，從特朗普表態看，尋求通過軍事打擊實現伊朗政權更迭的用意十分明顯。美國前駐以色列大使丹尼爾·夏皮羅在接受美國有線電視新聞網採訪時說，美以對伊朗發動軍事襲擊，希望借此推動伊朗政權更迭，這是“一場非常非常大的賭博”。



圍繞美國與以色列突襲伊朗一事，美國國會多名民主黨議員以及一些共和黨議員2月28日對美方行動的合法性提出質疑與批評。



據美國《紐約時報》報導，美國參議院軍事委員會高級委員、民主黨籍參議員傑克·里德的發言人說，里德事先未被告知美國將對伊朗發動襲擊。里德的一份聲明說，特朗普在“史上最長”的國情咨文中幾乎沒有提及伊朗，也沒有明確對伊朗採取軍事行動的目標。“國會沒有收到任何真正的簡報或情報，沒有理由就採取行動，這很難說是正當的。”



肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員托馬斯·梅西在社交媒體上發帖說，特朗普政府對伊朗的軍事打擊是“未經國會授權的戰爭行為”。



另有報導說，美國國會民主黨人正在推動一項投票，限制特朗普政府對伊朗的打擊行動。