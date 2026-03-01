且十：太平年，就在中國文化裡

李煜這麼一個有文化的人卻成了亡國之君。 中評社香港3月4日電（作者 且十）看完央視開年大劇《太平年》，竟然有一個奇怪的念頭在腦子裡盤旋，吳越王錢弘俶與南唐國主李煜誰更有文化？



李煜是“千古詞帝”，那句“恰似一江春水向東流”，飽含多少家國情仇，常使人淚流滿面。李煜當然是有文化的。但是，就是這麼一個有文化的人卻成了亡國之君，最後寄人籬下飲毒而亡。後人常說李煜是入錯了行，如果不是機緣巧合當了國主，只在後宮寫詩填詞，多好。然而，歷史沒有如果，不當亡國之君，大概率也不會有“春花秋月何時了”的悲嗚。



錢弘俶就不一樣了，他沒有留下讓我們記得住的詩句，吳越最有人情味也最有詩情就是老錢王那句“陌上花開可緩緩歸矣”。吳越與南唐相較乃小國寡民，但在五代十國這個“兵強馬壯者為之”的亂世，三代錢王把吳越建成了相對太平的安定之地，最後又毅然“納土歸宋”，使吳越免遭生靈塗炭的戰火。



是什麼讓吳越做到這一點？是什麼讓錢弘俶拋棄王位？答案是，中國文化。



劇中後周太祖郭威與老臣馮道有一段對話，值得我們思考。郭威問：何為儒？馮道答曰：儒者人之所需也，曰生死、曰衣食、曰憂樂，一人之所需即是一人之儒、眾人之所需即是天下之儒，對朝庭而言即天下人心。君臣論儒，當然是在談治國之道，馮道解析了一人之儒與天下之儒的區別，回答了人民生死衣食憂樂與天下人心的關係，強調了以儒治國方得太平。馮道歷仕四朝十帝，後世多有批評，只是他在五代十國這個亂世，通過自己對帝王的影響，救了許多黎民百姓的生命。所以，在一個亂世，儒或者說文化，它既是道德文章、詩詞歌賦、朝堂上的跪拜禮節，它更需要立於朝堂之上的那個人內心的堅守，即如何去爭取天下人心。而對於那些諸侯小國來說，在追求天下一統、金甌無缺的中國文化中，心歸何處往往是和平與戰爭的選擇。



從這個文化內涵看，吳越三代錢王才是最有文化的。



吳越錢王起於唐末亂世，但是，“北事中原”一直是吳越祖訓，錢家從來沒有把吳越看成一個獨立的國家，雖然中原王朝經常變換大王旗，但吳越一直勤修貢事、接受冊封，把吳越看作是中原天子的天下，把吳越黎庶當作中原天子的赤子，也就是吳越雖富但決不分裂國家，這也是錢弘俶能毅然“納土歸宋”的文化基礎。而南唐自立為國，在大宋一統中原、開啟國家統一大業之際還關門稱朕，儼然成為一個判亂政權。李煜看不清中國歷史分久必合的大勢，既沒有與中原王朝爭鋒的實力、又想僭越稱朕，詩詞歌賦水平再高也只是一人之儒，他的下場既令人同情也讓人可惜。而吳越錢王，雖然衹有“陌上開花可緩緩歸矣”，但樸實而溫暖人心，這種以天下蒼生為念的樸實，最終使吳越免遭戰火，開創了一個太平年景。這才是中國文化的最高境界。

