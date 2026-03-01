哈梅內伊遇害後　伊朗政權如何運轉？

中評社北京3月1日電／伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈梅內伊在美國和以色列對伊朗的襲擊中身亡。哈梅內伊于1989年接任伊朗最高領袖。在他遇害後，伊朗政權當前如何運轉？新的伊朗最高領袖將如何產生？伊朗最高領袖又擁有哪些權力？



組建臨時領導委員會



新華社援引伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼3月1日說，根據伊朗憲法，臨時領導委員會將於當天成立。



拉里賈尼說，伊朗總統、司法總監和確定國家利益委員會選出的一名憲法監護委員會成員將組成臨時領導委員會，暫時履行最高領袖職權，直至選出新的最高領袖。



拉里賈尼還說：“我們正處於一個重要的歷史時刻，這些決定將對國家的未來起到關鍵作用”。他說，在這種情況下，滿足人民的基本需求至關重要，必須提供食品、汽油和其他必需品等，確保戰時物資供應不短缺。



另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社3月1日報導，在代行最高領袖職權期間，如果臨時領導委員會的成員中有人無法履行職責，那麼確定國家利益委員會中的多數宗教法學家將任命他人代替。



伊朗總統佩澤希齊揚3月1日說，伊朗臨時領導委員會當天開始工作，直至選舉出新的最高領袖。



新的最高領袖如何產生



伊朗憲法規定，在最高領袖去世、辭職或被罷免的情況下，專家會議應盡快指定新的最高領袖。憲法規定專家會議為常設機構，由公民投票選舉88名法學家和宗教學者組成，其職責是選定和罷免最高領袖。

