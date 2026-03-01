哈梅內伊遇害後，伊朗局勢走向如何？

中評社北京3月1日電／伊朗政府3月1日證實，最高領袖哈梅內伊在美國和以色列的襲擊中遇害。伊朗總統佩澤希齊揚同日晚些時候說，伊朗臨時領導委員會當天開始工作，直至選舉出新的最高領袖。



新華社報導，自上世紀80年代以來，哈梅內伊先後擔任伊朗總統和最高領袖，他的遇害將對伊朗局勢產生重要影響。失去哈梅內伊後伊朗領導層能否穩定過渡？伊朗會否更猛烈回擊、衝突會否向更加激烈和長期化演進？中東地區格局又會受到怎樣的影響？



伊朗政局會否穩定



伊朗媒體說，哈梅內伊“在領袖辦公室的工作崗位上殉職”。哈梅內伊1939年出生，1981年當選總統並連任至1989年，1989年6月接任最高領袖。作為最高領袖，哈梅內伊在國家事務中享有最終決定權，並直接掌握軍隊。他主張發展國防與核計劃，並在中東多國扶持“抵抗陣線”，提出“抵抗型經濟”戰略以應對制裁與國內經濟壓力。



長期主政的哈梅內伊對伊朗政權有著極為深遠影響，他的遇害對於伊朗而言無疑是一個打擊。目前哈梅內伊的繼任人選尚未明確。但專家認為，哈梅內伊遇害不一定導致伊朗政局劇烈動蕩。伊朗官員說，伊朗已為哈梅內伊殉難後的階段制定預案。



英國倫敦大學學者阿里·哈希姆等專家分析，伊朗憲法和體制對繼任者和危機處置都有相應安排。哈梅內伊遇害在短期內或將凝聚民族情緒，在外部威脅下，伊朗政權也可能得到穩固並變得更加強硬。同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊或在政權過渡階段發揮關鍵作用。



美國智庫戰略與國際問題研究中心專家喬恩·奧爾特曼認為，哈梅內伊的遇害目前並不意味著美以已達到“政權更迭”的目標，“僅憑空襲很難改變伊朗政權和伊朗人的想法”。

