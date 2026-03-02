快評：中東戰火驗證大變局　兩岸大勢不可撼

中評社快評/美以聯手打擊伊朗，中東再陷戰火。這場衝突如同一面棱鏡，折射出百年未有之大變局加速演進：全球地緣博弈日趨激烈，國際力量對比深刻調整。值此動盪時刻，各方關注：外部環境的複雜化，可能對兩岸關係造成何種影響？



美伊衝突升級，本質是大國博弈從貿易、科技延伸至熱戰邊緣的體現。對於台灣問題而言，這無疑意味著外部干涉的手段與力度正在發生重要變化。長期以來，“台獨”勢力慣於倚仗外部勢力壯膽，甚至試圖在亂局中尋找“契機”。然而，歷史的反面教材反覆告誡：充當霸權棋子者，終將淪為棄子。



必須清醒認識：無論中東硝煙如何瀰漫，國際風雲如何變幻，在台灣問題上，中國的國家意志堅如磐石。外部因素雖是影響兩岸關係的重要變量，但台灣問題的本質是中國內政。解決台灣問題是兩岸中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉，這條底線絕不含糊。



歷史早已證明，中華民族的復興之路不會因局部戰爭而阻斷，國家統一的步伐更不會因域外炮聲而停滯。亂局之中，我們更要保持戰略定力，堅定推進兩岸融合發展。外部環境越是複雜，越要牢牢掌握兩岸關係主導權和主動權。



可以肯定，外部環境的複雜化，改變不了兩岸血脉相連的同胞親情，更改變不了兩岸必將統一也必然統一的歷史大勢。甚至可以預見，當國際力量天平進一步向正義與和平傾斜時，國家統一的進程不僅不會放緩，反而可能在歷史催動下加速破局。

