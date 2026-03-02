以軍準備動員10萬預備役軍人　加強戰備部署

中評社香港3月2日電／以色列國防軍1日發表聲明說，準備動員約10萬名預備役軍人，在多條戰線展開部署，並加強各區域防禦。



新華社報導，聲明稱，以軍在北方司令部轄區對防禦力量和戰備體系進行重大調整，相關部隊已在靠近敘利亞和黎巴嫩的邊境地區部署，加強防禦；南方司令部部隊繼續在加沙地帶以軍控制區開展行動並實施防衛，並在與加沙接壤的以色列邊境社區啟用防禦分隊；中央司令部正在約旦河西岸加強防禦部署，協調快速反應部隊與各安全部門的聯動，以應對襲擊事件。



以軍表示，將根據安全形勢變化繼續調整兵力部署。