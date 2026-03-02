特朗普：不達目標不停戰

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月2日電／美國總統特朗普1日發表視頻講話稱，美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，直到達成所有目標。伊朗外交部長阿拉格齊當天表示，伊朗將決定這場美以強加的侵略戰爭何時以及如何結束。



當天早些時候，美國軍方說3名美國軍人在對伊朗軍事行動中死亡。據美國媒體報導，3人死於伊朗對科威特一處美軍基地的還擊。特朗普隨後在社交媒體發表視頻講話，誓言“復仇”，同時表示美軍可能會有更多傷亡。



新華社報導，特朗普稱，對伊朗的軍事行動“仍在全力進行，直到我們所有目標達成為止”。他威脅稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊成員和警察放下武器，“否則必將面臨死亡”，同時再次鼓動伊朗國內實現政權更迭。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗外長阿拉格齊1日在社交媒體發文說，伊朗過去20年一直在研究美軍的失敗案例，美以對伊朗首都德黑蘭的轟炸不會影響伊朗的戰爭能力。



阿拉格齊稱，伊朗去中心化、分散式的“馬賽克防禦”體系使伊朗能夠決定戰爭何時以及如何結束。



美以2月28日對伊朗發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊以及多名軍政高級官員遇害。伊朗隨後對美國在海灣地區的軍事基地和以色列發起還擊，一些中東國家遭到波及。