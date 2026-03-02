美以襲擊伊朗　刺激國際油價大幅上漲

多家油輪船東、交易商已暫停經霍爾木茲海峽運輸原油、燃料及液化天然氣。（資料圖片） 中評社香港3月2日電／由於美國和以色列對伊朗發起軍事打擊引發中東地緣政治局勢顯著升級，國際市場石油供應面臨中斷風險，國際原油期貨價格1日晚開始新一周交易時大幅上漲。



新華社報導，截至美東時間1日18時45分，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格最高上漲至每桶75.33美元，較前一交易日收盤價上漲12.4%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格最高上漲至每桶82.37美元，較前一交易日收盤價上漲13%。



美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事打擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊當晚宣佈，禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽。目前，多家油輪船東、交易商已暫停經這一海峽運輸原油、燃料及液化天然氣。據伊朗邁赫爾通訊社3月1日報導，一艘未經授權的油輪試圖通過霍爾木茲海峽時被擊中，“正在沉沒”。



霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯酋等中東產油國的原油出口必經之路，通過這一海峽運輸的石油約佔全球石油運輸總量的五分之一。



隨著中東地緣緊張局勢推動市場避險情緒升溫，國際金銀價格也出現上漲行情，其中黃金期貨價格一度漲超2%，白銀期貨價格一度漲超3%。