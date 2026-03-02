以軍對德黑蘭發動新一輪空襲　稱打擊政權目標

中評社香港3月2日電／以色列國防軍2日凌晨發表聲明說，以空軍已對伊朗首都德黑蘭核心區域展開新一輪大規模打擊。



新華社報導，該聲明稱，此次行動主要打擊伊朗政權相關目標。



另據伊朗塔斯尼姆通訊社當天報導，德黑蘭部分地區傳來爆炸聲。遭空襲的具體地點和傷亡情況尚未得到確認。



以軍1日發表聲明稱，以軍在首輪行動中打擊了位於德黑蘭中心地帶的伊朗政權目標，已打死40名伊朗軍事指揮官，伊朗政權的國防領導層“已被消滅”。