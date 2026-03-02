大公報：美以逞兇禍延全球　香港有備穩若磐石

中評社香港3月2日電／大公報今天社評說，美以聯軍悍然空襲伊朗，造成伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。這一赤裸裸的軍事入侵，嚴重侵犯伊朗主權與安全，公然踐踏聯合國憲章和國際關係基本準則，將本已緊張的中東局勢推向全面失控邊緣，給全球和平穩定帶來極大威脅。中方第一時間堅決反對、強烈譴責，敦促立即停手，重回對話談判。美以這次不宣而戰，是赤裸裸的霸權主義表演，其叢林法則思維正在撕裂國際秩序。面對亂局，國際社會更要堅守多邊主義、反對單邊蠻橫；香港作為中國特別行政區，背靠祖國堅實後盾，有底氣、有能力應對外部風險，在動盪中穩住陣腳。



社評說，美以此次軍事行動，是一場經過周密策劃的政治暗殺與軍事侵略，徹底撕毀其所謂“規則秩序”的偽裝。美方長期在中東集結重兵，與以色列構建立體打擊體系，動用最先進隱形戰機與導彈實施精確打擊，目標直指伊朗國家核心。更為惡劣的是，襲擊在談判進程中發動，未經聯合國授權、不顧國際社會反對，直接對主權國家實施“定點清除”。這種以強凌弱、肆意殺戮他國領導人的行徑，完全無視國際法底線，把世界重新拉回弱肉強食的叢林時代。作為安理會常任理事國，美國不僅不負責任維護和平，反而親手點燃戰火，成為地區最大亂源，其雙重標準與霸權本性暴露無遺。



美國長期以來在中東窮兵黷武，只為維持一己地緣私利，從不顧及地區人民死活。從伊拉克到敘利亞，軍事干涉只帶來動盪、貧困，以及數以萬計人命傷亡的災難。此次美以妄圖通過斬首伊朗核心領導層來掌控中東、壟斷能源格局，嚴重低估問題的嚴重性。哈梅內伊作為伊朗的精神象徵，突遭襲擊身亡，改變不了大勢，反而激起伊朗的反抗意志。伊朗已明確表態反制，霍爾木茲海峽這一全球能源命脈面臨封鎖，地區武裝力量相繼展開報復行動，美國與以色列本土及海外基地全面陷入安全風險。美國以為可以“一戰定乾坤”，實則打開了地區衝突的“潘多拉盒子”，最終只會引火燒身、自食惡果。



這場危機的衝擊早已超越地區範圍，在地緣、能源、金融、經濟等多層面快速外溢，全球不確定性驟然升溫。中東和平進程嚴重受挫，海灣安全格局動搖，衝突擴散風險急劇升高。霍爾木茲海峽一旦受阻，國際油價將大幅波動，能源危機直接衝擊世界經濟復甦。與此同時，美國踐踏國際法的惡例，加劇各國安全焦慮，軍備競賽風險上升，極端勢力更可能趁機擴張。全球金融市場已出現劇烈震盪，股市、匯市波動加劇，本就疲弱的世界經濟雪上加霜。這一切的源頭，正是美國執迷不悟的單邊霸權政策。



社評說，面對美國製造的國際危局，中國始終站在公平正義與和平一邊。中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日應約同俄羅斯外長通電話，提出清晰的三大主張：第一，立即停止軍事行動，防止戰火外溢失控；第二，盡快重返對話談判，以政治方式解決分歧；第三，共同反對單邊行徑，維護以聯合國為核心的國際秩序。這三點立場，符合聯合國憲章精神，順應國際社會共同期待。當前世界多極化不可逆轉，單邊主義不得人心。中國以全球安全倡議、發展倡議為指引，堅持多邊主義，推動構建人類命運共同體，為破解危機、穩定全局提供了理性可行的中國方案，彰顯大國責任與擔當。



國際局勢劇烈動盪，香港作為國際金融中心，難免受到外部衝擊，但香港擁有應對風險的底氣與實力。財政司司長陳茂波已明確表示，特區政府已做好充分預案，穩妥應對金融市場波動，並指出國際資金為尋求安全港有望來港，香港要做好準備。香港經歷多次國際風浪考驗，擁有完備監管體系、充足儲備與靈活調節機制。更為關鍵的是，香港有祖國作為最堅強的後盾，國家穩定發展與強大實力，是香港抵禦外部風險的最大底氣。



外部環境越是混亂，越顯穩定的可貴。香港必須牢牢把握國家安全這一“一國兩制”的根本，堅定維護國家主權、安全、發展利益。《“一國兩制”下香港維護國家安全的實踐》白皮書已經清晰地指出：“有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動盪不安的世界中穩如磐石。”在美國肆意逞兇破壞秩序之際，香港更要發揮獨特優勢，穩守金融市場，做大國際資金“避風港”功能，在主動對接好“十五五”規劃進程中，為服務國家開放大局、維護國際經貿穩定中發揮不可替代的作用。



歷史已經並將繼續證明，霸權主義、單邊行徑終究走不遠。武力解決不了爭端，只會製造更深仇恨；軍事冒險換不來安全，只會帶來更大動亂。習近平總書記指出，國際形勢越是變亂交織，國際社會越要同舟共濟、守望相助，堅持在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。面對錯綜複雜的全球地緣變局，堅定不移以中國之治助力世界和平發展，以中國的確定性穩住不確定的世界，具有重大戰略意義。



社評說，暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容。對中國而言，最可靠的應對之道，就是集中精力做好自己的事，以高質量發展的確定性應對外部環境的不確定性。對香港而言，只要堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅守“一國兩制”，背靠祖國、面向世界，勇於創新作為，就一定能在變亂交織的世界中行穩致遠，保持長期繁榮穩定。