港人親歷戰火　感慨“和平好珍貴”

中評社香港3月2日電／中東局勢持續緊張，截至昨日下午5時，香港入境處共接獲194名身在當地港人查詢，所有人報稱身處安全地方。馬會表示，代表香港在杜拜出戰北風錦標的“昇瀧駒”團隊一行26人滯留當地。



大公報報導，有港人因航班停飛被迫滯留杜拜，表示空襲首日半夜，下榻的酒店突然響起警報，住客被勸喻留在酒店大堂，他感慨“貼近戰爭，才會更懂得珍惜和平的可貴，香港真係好好”，他期盼能盡快平安回家。



美國與以色列在2月28日聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨後反擊，戰火波及整個中東。事發時，有港人身處杜拜旅遊或等候轉機，因航班停飛被迫滯留當地。律師楊雲峰是其中一人，他昨日在社交媒體發文指自己身處杜拜，原定3月1日回港，卻因航班取消而滯留當地，正是美國與以色列空襲伊朗後的第一個晚上，形容自己是“意外地近距離感受到戰爭的陰霾。”



楊雲峰又提到，空襲首日半夜，下榻的酒店突然響起警報，所有住客有序、冷靜地趕到酒店大堂，並無出現恐慌混亂。他被勸喻留在酒店大堂，以防有空襲時需要逃亡。對於今次經歷，他感慨：“如此貼近戰爭，才會更懂得珍惜和平的可貴，香港真係好好”，他期盼能盡快平安回家。



騎師田泰安等26人滯留杜拜



香港代表“昇瀧駒”原定於杜拜“超級星期六”賽日出戰北風錦標，但因杜拜國際機場宣布全線關閉，導致騎師田泰安一家、練馬師蘇偉賢一家、馬主及馬會隨行團隊共26人全部滯留杜拜。



馬會方面已即時與所有相關人員建立聯絡，並提供醫療、住宿及交通等支援，確保安全。由于田泰安未能返港，其原定坐騎已全數易配。賽馬事務執行總監夏定安表示，現時各人都安全，馬會亦與他們保持聯絡，並用盡一切可行方法協助他們，現時他們全在酒店內，亦密切注意航班行程。



旅遊業議會表示，昨日及今日出發或返港的旅行團均受影響，暫時未有實際數字，但由於農曆新年旺季剛過，估計受影響旅行團數目屬個位數。



縱橫遊常務董事袁振寧昨日表示，現時有旅行團在杜拜，將於周三回港，所有團友安全並安好，但團友可能心情受影響或有擔心，選擇在酒店休息。他又指，暫時至本月10日前約有10個中東團取消，包括在當地轉機，預計超過100名團友受影響，公司會根據旅監局指令退款；至於之後的旅行團安排，有待留意事態發展。



永安旅遊表示，由於阿聯酋航空取消部分航班，前日及昨日共有兩團取消出發，分別是南非團和摩洛哥團。團友可選擇退款、更改出發日期或轉報其他行程。



入境處接194身處中東港人查詢



入境處昨日回覆查詢表示，截至下午5時，共接獲194名身在當地的港人查詢，包括最新航班安排。



所有查詢港人報稱身處安全地方。入境處會繼續與他們保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。



入境處提醒，在外港人如需協助，可致電處方“協助在外香港居民小組”24小時求助熱線（852）1868；透過“入境處流動應用程式”以網絡數據致電“1868”熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。



另外，香港郵政昨日（1日）宣布，鑒於航空公司暫停前往中東地區的航班，香港郵政即時暫停寄往沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國的空郵郵件服務，部分需經兩地轉運的空郵郵件服務亦會暫停，直至另行通知。