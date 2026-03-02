港商時評：市臨大動蕩　港須早應對

中評社香港3月2日電／香港商報的評論說，美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事襲擊，伊朗隨即反擊並宣布關閉霍爾木茲海峽。中東烽火再起，生靈塗炭，戰事也必然引發全球市場的劇烈波動與不確定性。作為高度外向型的經濟體，香港雖與伊朗直接經貿往來有限，但全球市場大動蕩的連鎖反應，亦將對本港造成衝擊。香港財經當局必須早謀對策，全面評估潛在風險，做好短期應對預案和中長期謀劃，維護金融體系穩定與市場正常運行，推動產業結構升級與供應鏈多元化，通過風險對沖與機遇挖掘，在複雜國際環境中實現持續穩定高質量發展。



評論說，中東局勢急劇升級，經濟和市場震蕩隨即席捲全球。首當其衝的是能源價格。霍爾木茲海峽承擔著全球約五分之一的海運原油運輸，其關閉已導致航運停滯。行業分析師普遍預期，布倫特原油期貨價格突破每桶100美元是大概率事件，若衝突持續，甚至可能衝向120美元。這將顯著推升全球通脹水平，此前市場普遍預期的降息周期或將延後。



霍爾木茲海峽亦是海灣國家進口物資的“生命線”，是進出口大部分消費品、原材料的必經門戶，封鎖將導致物流成本飆升、保險費用大漲，全球貿易格局與供應鏈穩定性將遭遇嚴峻挑戰。同時，極度不確定性，將令全球資本加速從高風險資產（如股票）向避險資產轉移，全球金融市場，包括港股，將無可避免地經歷劇烈震蕩。能源價格敏感型行業，尤其是航空與化工板塊，將承受最直接的打擊，多家國際航空公司已暫停中東航線，進一步加劇航空業困境。而黃金作為傳統避險資產，市場價格有望挑戰歷史高位。



在這場由戰火引發的全球性動蕩中，香港不可能置身事外，須前瞻性制定策略，全面做好應對準備。短期而言，應強化金融風險監測，制定多層次應急預案。正如財政司司長陳茂波指出，資金流可能轉向更快，也有不確定性。金管局應密切監控資金進出，防止因恐慌情緒引發的資本異常外流對市場造成過度衝擊。同時，發揮香港充足的外匯儲備優勢，必要時應果斷介入，提供流動性支持，穩住市場信心。政府還需未雨綢繆，確保香港本地能源及重要物資的供應穩定，並針對受衝擊嚴重的航空、物流、進出口貿易等行業，提供精準的支援，幫助企業共渡難關。



評論說，危機應對絕不止於被動防守。長遠而言，“背靠祖國，聯通世界”乃是香港優勢和底氣所在，積極融入和服務國家發展大局，香港就能在風浪中站穩腳跟，取得長足發展。中東戰火顯示世界動蕩不安，而中國經濟的強大韌性、開放的誠意、提供的穩定環境和確定性機遇，令不同國家都願意加強與中國的合作。在國家推動全球多邊貿易秩序重塑、構建更安全穩定的供應鏈體系過程中，香港應發揮 “內聯外通”核心功能，扮演好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，深化國際合作，尋找新貿易夥伴，開拓新市場，構建新供應鏈，擔當全球資金安全避風港，成為國家連結全球優質資源戰略節點，深度融入國家供應鏈安全布局。唯有依託國家的大船，加上香港的自強不息，才能在複雜多變的國際環境中守住安全的底線，提升自身的地位與價值，從國家的整體發展中汲取更豐厚、更持久的紅利。