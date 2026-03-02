日福島外各地知事無人願接納核去污土壤處置場

中評社香港3月2日電／共同社1日公佈的問卷調查結果顯示，關於因東京電力福島第一核電站事故而產生的福島縣內去污土壤最終處置場，在除福島縣外46個都道府縣的知事中，沒有任何一人表示“有意”接納或“根據條件予以考慮”。有24位知事回答“目前無法作出判斷”。日本政府雖計劃從2030年左右開始選定候選地點，但不少人指出相關說明及資訊不足。



福島縣內的去污土壤等已有超過1400萬立方米被運至該縣大熊町和雙葉町的過渡性貯藏設施，並已確定到2045年3月為止在縣外進行處置。政府將此列為福島重建的重要課題，但在獲得接納方理解方面不見進展的狀況顯現。



此次問卷調查於今年1至2月實施，東電所發電力一大消費地東京都的知事小池百合子等16人未作答覆。表示“無意”接納的有山梨縣等地的6人，理由包括影響農林水產業。



關於“無法判斷”的理由，鳥取縣知事平井伸治表示“尚未從中央政府得到充分說明”，廣島縣知事橫田美香稱“居民對安全性的理解與信任沒有充分形成”。關於作出判斷所需的資訊及舉措，有7人要求提供處置場概況、財政措施及形象受損對策等。



日本政府去年8月制定了旨在最終處置的主要進度表。福島縣知事內堀雅雄表示“希望迅速給出具體進度，負責任推進到底。”