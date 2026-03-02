湯文亮：樓價將升15%　施永青：全年升2成

中評社香港3月2日電／本港樓價經過數年調整後，去年中由跌轉升，今年持續強勢。紀惠集團湯文亮及中原集團創辦人施永青近日均發言唱好樓市，分別預測今年樓價將升15%及20%。



雅虎財經消息，湯文亮對今年樓價上升極具信心，認為升幅至少有15%，更特別睇好豪宅。他認為，人口是支持樓價關鍵，隨著優才計劃以及教育產業發展，來港人口增加，帶動樓市向上。另外去年股市暢旺，他認為獲利股民將轉投樓市。



日前財政預算案中，1億元以上住宅印花稅調高至6.5%，他相信對豪宅買賣影響有限。地區方面，他認為對內地客來說，物業位置很重要，“港島九龍新界，始終是港島樓看高一線，內地客覺得買南區，始終勝九龍區一截。”



施永青去年底曾預期2026年樓價可升15%，但他觀察到近期樓市升勢轉急，直言上半年已有望“達標”，故修訂全年估計漲幅為接近20%，而且樓市升浪將以數年計。同時他預測年內住宅地價升幅會高於樓價，財政預算案預計推出的9幅住宅地，料會以高於市場估值全數賣出。



對於今次新財案著墨樓市不多，施永青直指，政府對上兩份財案推出撤辣等扶持樓市的措施，惟今年不但無出手扶持，反而加收億元豪宅印花稅，對樓市有一定的壓抑作用。他分析，政府此做法可見其取態，即是認為住宅市場已穩健，無需額外扶持。