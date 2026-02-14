編譯：美以突襲伊朗　戰爭能很快結束嗎？

2月28日，一名女子在舊金山參加遊行，抗議美國和以色列軍事打擊伊朗。(圖源：新華社) 中評社香港3月3日電（記者 郭至君編譯）美以突襲伊朗，斬首其最高領袖哈梅內伊令中東局勢更加陷入一片火海，也令世界震驚。美國新聞記者、專欄作家大衛·伊格內修斯 （David Ignatius）昨日在《華盛頓郵報》上撰文分析當前戰爭的走勢，他擔憂，美以發動的摧毀伊朗政權的戰爭可能艱辛而漫長。以下是此文編譯摘要：



四十多年來，美國歷任總統都企圖摧毀德黑蘭的激進反美政權。他們始終認為戰爭風險過高——直到特朗普總統於週六凌晨與以色列發動全面攻擊。特朗普週六宣稱，大規模空襲已擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊。這位畢生高喊“打倒美國！”“打倒以色列！”的人物，其死訊鮮少能令伊朗境外人士哀悼。若僅以此狹義標準衡量，特朗普的斬首策略或許奏效。但擊斃年邁體衰的哈梅內伊，不等同於政權更迭。若真有後續計劃，我尚未聽聞任何美以官員闡明。



戰爭永遠是開打容易收尾難，尤其當你設定的政治目標是政權更迭，而非明確的軍事目標時。普京總統以為一週就能攻陷基輔，以色列以為數月就能扼殺哈馬斯，但旨在消滅政權的戰爭從不按此模式運作。一旦總統發動戰爭，便有義務成功終結戰事。將領們常說：“既已開戰，必求勝。”此戰尤甚——該政權令人憎惡，且特朗普曾鼓動伊朗民眾冒死推翻政權。對美國而言這或許是選擇性戰爭，但並不意味著前方存在輕鬆的退場通道。



直到上週六為止，特朗普似乎偏好所謂的“維京式作戰”——迅疾出擊、出其不意迫使對手速降。但這場戰爭在開戰數小時內急遽升級，至週六夜幕降臨時，伊朗對巴林、杜拜、阿布扎比及以色列的反擊已引發多處火勢蔓延。伊朗更封鎖霍爾木茲海峽，切斷石油供應。白宮本該在伊朗地圖上方掛塊告示：“此處非委內瑞拉”。



巴林一名安全顧問週六下午向我透露，14架伊朗無人機襲擊了駐有美國第五艦隊的港口設施。現場影片中可聽見沙赫德無人機如蚊蚋般詭異的嗡鳴聲，隨後便見火焰迸發於命中目標之處。此類攻擊在美國參與的戰爭中通常由敵方發動。該安全顧問表示，巴林人對美軍似乎無力阻擋無人機感到困惑。



特朗普已為此次行動宣示極限目標。他在週六凌晨發布的聲明堪稱“特朗普式修辭的強化版”：“我今夜告誡伊斯蘭革命衛隊、武裝部隊及全體警察：你們必須放下武器並獲得完全豁免權。否則，死路一條。所以，放下武器吧。”特朗普呼籲伊朗人民再次起身反抗政權——據其估計，該政權今年一月已屠殺逾三萬名抗議者。“多年來你們求助美國，卻從未得到回應⋯⋯如今你們的總統正給予你們所求。且看你們如何回應。美國正以壓倒性力量與毀滅性武力支持你們⋯⋯此刻正是行動之時，切莫錯失良機。”

