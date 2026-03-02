貴州省政協原副主席唐德智被開除黨籍和公職

中評社北京3月2日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對貴州省政協原黨組成員、副主席唐德智嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，唐德智喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署消極應付、弄虛作假，不履行全面從嚴治黨主體責任；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，在組織談話時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；干預和插手執紀執法活動；貪慾膨脹，公權私用，夥同親屬大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、公司經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



唐德智嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予唐德智開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。