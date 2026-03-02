河北省政協原副主席姜德果被開除黨籍

中評社北京3月2日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對河北省政協原黨組成員、副主席姜德果嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，姜德果喪失理想信念，背棄初心使命，私自收聽、留存有嚴重政治問題的音頻資料，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規接受旅遊活動安排和醫療服務；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀取利益，違規持有非上市公司股份，搞權色交易；干預和插手執法活動；毫無紀法觀念，貪婪無度，大搞權錢交易，退而不休，利用職務便利為他人在項目用地、重點項目申報等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



姜德果嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予姜德果開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。