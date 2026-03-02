美以襲擊伊朗　全球市場波動加劇

由於伊朗方面宣佈禁止任何船隻通過海峽，國際市場原油供應面臨中斷風險。 中評社北京3月2日電／受美以襲擊伊朗影響，全球資本市場在新一周交易日開盤後反應不一：國際油價漲幅較大、貴金屬波動上漲、歐元、澳大利亞元等貨幣對美元下跌。



新華社報導，伊朗扼守全球能源運輸要道霍爾木茲海峽。由於伊朗方面宣佈禁止任何船隻通過海峽，國際市場原油供應面臨中斷風險。國際原油期貨價格3月1日大幅上漲。截至美國東部時間3月1日，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度上漲至每桶75.33美元，較前一交易日收盤價上漲12.4%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度上漲至每桶82.37美元，較前一交易日收盤價上漲13%。



一些市場分析人士預測，如果霍爾木茲海峽的所有交通受到嚴重且長時間中斷，可能將油價推高至每桶100美元以上。



因預期美伊對抗將升級，在避險需求推動下，貴金屬市場2月27日已提前消化風險預期，當日黃金、白銀收盤價格大幅上漲。美東時間3月1日新一周交易開盤後，紐約商品交易所4月黃金期價突破每盎司5300美元，盤中一度觸及每盎司5409美元，漲幅超過2%，5月白銀期價已突破每盎司94美元。



一些市場分析人士預測，如果局勢進一步升級，金價可能達到每盎司5500至6000美元。部分預測認為，如果衝突持續蔓延並引發更廣泛的地區動蕩，金價可能達到每盎司8000至8500美元。地緣政治環境已將黃金從一個投資組合多元化工具提升為一個重要的風險管理工具。



匯率方面，由於擔心油價上漲加劇日元貶值壓力，日元對美元匯率2日下跌。另外，亞洲早盤交易時段，歐元對美元匯率一度下跌0.3%、澳大利亞元對美元匯率一度下跌1.2%、新西蘭元對美元匯率一度下跌2%。



日本高度依賴進口能源。由於投資者擔心能源價格上漲可能導致企業業績惡化、消費低迷，日本東京股市日經225種股票平均價格指數2日開盤後一度跌超1500點。午盤收盤時，日經股指下跌1.53%，至57950.76點。