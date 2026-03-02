經濟熱點：霍爾木茲海峽有多重要？

霍爾木茲海峽 中評社北京3月2日電／摩根大通分析師近日在最新報告中做了一道數學題：把中東產油國陸上、海上原油儲存能力除以每日產能。這道題的結論是，如果霍爾木茲海峽完全關閉，這些產油國在連續生產25天後就不得不停產，因為油運不出去。



新華社報導，連接波斯灣和阿曼灣的霍爾木茲海峽是全球戰略要衝。美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊後，該海峽通行情況受到各方關注，特別是伊朗方面表示將“封鎖”海峽引發多方恐慌。霍爾木茲海峽有多重要？通過該海峽的航道受阻將如何影響世界經濟？伊朗能夠“封鎖”這道海峽嗎？



“梗阻”影響幾何



除伊朗外，主要產油國沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾和阿聯酋的原油出口都要經過霍爾木茲海峽。通過該海峽運輸的原油約佔全球石油運輸總量的五分之一。作為全球液化天然氣前三大出口國之一，卡塔爾液化天然氣幾乎全部通過霍爾木茲海峽外運，佔全球供應份額約20%。



美以襲擊伊朗後，國際油價大漲，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格1日一度上漲12.4%，至每桶75.33美元；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度上漲13%，至每桶82.37美元。分析師預測，如果戰事延續，原油價格可能最高衝至每桶150美元。



油價漲，運費和保費也都在漲。



活躍在這一海峽區域的全球物流巨頭地中海航運、馬士基航運、法國達飛海運、德國赫伯羅特公司等日前均採取措施，指示船隻前往安全區域避險、暫停接新單、調整航線和時刻表，同時不少貨輪、油輪改道好望角，避開蘇伊士運河。



《經濟學人》分析，霍爾木茲海峽局勢緊張，僅因保險費用飆升、油輪繞行好望角，全球能源運輸成本就會大幅抬升。

