新聞背景：美伊70餘載恩怨博弈

中評社北京3月2日電／新華社報導，70餘年來，美國和伊朗兩國圍繞地區安全、伊核問題等進行博弈，衝突不斷，緊張局勢時有升級。以下時間線簡要回顧美伊兩國70餘載關係演變：



——1953年，美國情報機構策動政變推翻伊朗民選首相穆罕默德·摩薩台，繼而扶植巴列維國王上台，恢復親西方的巴列維王朝統治。



——1957年，美國和伊朗簽署關於民用核能合作的協定，這是時任美國總統艾森豪威爾“和平利用原子能”倡議的一部分。這為伊朗的核計劃奠定了基礎。



——1972年，時任美國總統尼克松訪問伊朗，承諾向伊朗出售除核武器以外的任何美國武器，以換取伊朗幫助保護美國在中東的利益。



——1979年至1981年，伊朗宗教領袖霍梅尼領導的伊斯蘭革命推翻了巴列維王朝，成立了伊朗伊斯蘭共和國。1979年11月4日，支持伊斯蘭革命的伊朗學生佔領了美國駐伊朗大使館，並把52名使館人員扣為人質。這一事件發生後，時任美國總統卡特宣佈斷絕兩國外交關係並對伊朗實施制裁。



——1980年至1988年，兩伊戰爭期間，美國支持伊拉克打擊伊朗，加劇美國伊朗兩國之間的緊張關係。



——1984年，美國將伊朗列入“支持恐怖主義國家”名單，起因是1983年在黎巴嫩貝魯特的一個多國軍營遭到襲擊，造成200多名美國軍人死亡。美國政府認為，這起事件是由與伊朗有關的武裝分子所為。



——1988年，美國軍艦擊落一架伊朗民航客機，機上200多人全部遇難，美國事後聲稱這是一次誤擊。



——1995年，美國克林頓政府加大對伊朗制裁力度，禁止美國與伊朗進行貿易和投資。

