外交部回應伊朗局勢和特朗普訪華等問題

中評社北京3月2日電／2026年3月2日外交部發言人毛寧主持例行記者會。



新華社記者：美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，海合會國家和約旦等國境內的美軍目標先後遭到襲擊，相關國家發表聲明予以譴責。中方對此有何評論？



毛寧：美國和以色列未經安理會授權對伊朗發動軍事打擊違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為，海灣各國的主權安全和領土完整也應得到充分尊重。我們敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。中方讚賞海合會特別外長會強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑。當前地區局勢複雜敏感，中方支持地區國家從睦鄰友好出發，加強溝通協調，共同致力於地區的和平穩定。



伊朗聲像組織記者：中方在美以軍事打擊伊朗問題上表達了強硬立場。作為在聯合國安理會擁有否決權的大國和伊朗的戰略夥伴，中國將如何發揮作用阻止美國採取暗殺主權國家領導人等單邊行動？



毛寧：中方對當前局勢深表關切，堅決反對在國際關係中使用武力，侵犯別國主權安全。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火蔓延和外溢。中方願同國際社會共同努力，積極勸和阻戰，推動通過對話談判解決問題，維護中東和世界和平穩定。



阿納多盧通訊社記者：據報導，鑒於當前局勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊禁止商船通行霍爾木茲海峽。全球五分之一的油氣供應以及中國大量石油進口都要經過該海峽。關閉霍爾木茲海峽可能對中國石油進口及能源安全造成什麼影響？



毛寧：霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定符合國際社會共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟發展造成更大影響。

