日媒：特朗普的豪賭看不到終點

中評社香港3月2日電／日本經濟新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文稱，美國總統特朗普日前宣佈，伊朗最高領袖何梅尼在2月28日的襲擊中身亡。不過，他在聲明中的措辭相對克制，同時不忘強調“將繼續進行猛烈轟炸”。原因是，無論是旨在阻止伊朗核開發，還是推動伊斯蘭神權體制的轉變，前景目前都難以預料。



文章稱，特朗普決定攻擊伊朗的背後有三個原因。一是伊朗的反擊能力的衰退。2025年6月的“12日戰爭”使伊朗喪失了戰鬥力，貨幣暴跌導致經濟疲軟。大規模國內示威也令權威體制出現動搖。



二是對美國軍事能力的自信。在今年1月對委內瑞拉的攻擊中，美軍通過網路戰略和精準轟炸使敵方防空系統癱瘓，在沒有出現1名美軍士兵犧牲的情況下完成了作戰。國內外對其違反國際法的批評很快煙消雲散。



另外，特朗普希望在11月的中期選舉之前取得重大成果。與他關係密切的參議員林賽·葛蘭姆（共和黨）表示：“這樣就可以名留青史”，不斷推動特朗普攻擊伊朗。



文章說，特朗普在2月28日的演講中，把阻止伊朗核開發列為攻擊的直接理由。同時呼籲伊朗國民“掌握政府”，流露出試圖推翻現體制的意圖。特朗普表示：“沒有比我更有執行力的總統了”，表現出了想創造自己的政治遺產的權力欲。



不過，伊朗沒有停止報復性攻擊，伊斯蘭革命體制的顛覆也沒有實現。如果伊朗領導層缺席，反而有核談判倒退的風險。



特朗普繼1月攻擊委內瑞拉的成功之後，又取得了“清除”何梅尼的成果。對軍事行動的自信推動其宣佈繼續轟炸，而終點則更加難以預料。如果中東的軍事衝突長期化，將給全球經濟和安全帶來兩大風險。



一是原油價格走高帶來的全球經濟疲軟風險。市場上也有聲音預測原油價格將上漲至每桶90美元以上。油價上漲將導致全球通貨膨脹，另一方面，最終將有利於通過能源出口籌集軍費的俄羅斯。



另一個是亞洲安全的空白。據稱，在2025年6月對伊朗的攻擊中，美軍消耗了25%的末段高空區域防禦系統（簡稱薩德、THAAD）。地對空導彈系統“愛國者”也因烏克蘭戰爭而出現庫存不足。美軍的武器消耗將導致對台灣等地的供應不足，最終有利於中國大陸。



美國本身也將面臨風險。對於支持率下降的特朗普來說，進一步的通貨膨脹將成為中期選舉的最大逆風。缺乏國際援助的越南戰爭和伊拉克戰爭曾導致美國的財政危機，最終發展成為美元風險和金融危機。



文章最後指出，特朗普曾將美軍介入中東稱為“荒謬無休止的戰爭”，顯示出厭惡。但相比之下，他更不願被批評為軟弱。看不到終點的對伊朗的攻擊留下了陷入戰爭泥潭的隱憂。