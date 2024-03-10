兩會專訪：魏明德談十五五與香港創科金融

全國政協委員、香港立法會議員魏明德接受中評社專訪表示，“十五五” 規劃為香港帶來無限發展空間，香港需以教育、科技、人才一體化發展為抓手，發揮國際化、金融、科研等獨特優勢，主動融入并切實服務國家發展大局。（中評社 林艶攝） 中評社香港3月4日電（記者 林艷）全國兩會召開前夕，全國政協委員、香港立法會議員魏明德接受中評社專訪，圍繞“十五五”規劃下香港發展機遇、國際教育樞紐建設、科創生態圈打造、北部都會區發展及金融中心升級等核心議題展開深度分享。他表示，“十五五”規劃為香港帶來無限發展空間，香港需以教育、科技、人才一體化發展為抓手，發揮國際化、金融、科研等獨特優勢，主動融入並切實服務國家發展大局，實現產業多元化與經濟高質量發展。



十五五錨定方向 融港入國服務為核



魏明德對“十五五”規劃中教育、科技、人才一體化的發展方向印象尤為深刻，認為這與香港發展高度契合，而其核心要求的高水平科技自立自強，正是香港的優勢所在。香港擁有5所世界排名前100的大學，高校連續兩年獲評全球最國際化，生源、師資及科研合作覆蓋全球眾多國家和地區，扎實的科研與國際化基礎，能為科技自立自強提供有力支撐，催生新質生產力。



他強調，規劃明確了香港“融入為基礎、服務為核心”的發展定位，香港不應觀望或簡單參與國家發展，而要主動發揮優勢，切實履行服務國家發展的責任。在具體舉措上，他建議香港大力發展留學產業、打造國際教育樞紐，不僅能通過留學生衣食住行帶來直接經濟收益，按每年5萬名留學生、每人100萬港幣貢獻計算，可帶來500億港幣基礎收益，更能帶動高校配套升級；同時鼓勵留學生留港發展，即便歸國也能成為香港與中國的國際代言人，講好兩地故事。



魏明德還將香港與紐約、倫敦的科創布局對比，指出後兩者均存在明顯短板，而香港背靠大灣區，兼具金融與科研優勢，能實現科技、教育、金融的深度融合，這是全球其他國際城市難以比擬的核心競爭力。

