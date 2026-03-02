日媒：高市就美以襲擊伊朗“沉默”

中評社香港3月2日電／共同社分析文章指出，關於美國特朗普政府等襲擊伊朗一事，日本政府苦惱于採取何種態度。儘管這是動搖“法治”原則的事態，但首相高市早苗仍避免直接評價，隱約可見在日美關係考量下的顧慮。原油價格飆升會給國民生活帶來重壓，可能累及政權運營。文章內容如下：



▽“沉默”的態度



“對伊朗進行先發制人的攻擊，難道不是明顯違反《聯合國憲章》和國際法嗎？”共產黨委員長田村智子2日在眾院預算委員會會議上要求高市敦促美國和以色列停止襲擊。高市回應稱“目前沒有詳細的資訊，我國避免做出法律上的評價”，未明確表態。



迄今，日本政府一方面批評稱“不允許伊朗進行核開發”，一方面支持通過美國與伊朗通過對話解決問題。此次襲擊與該立場矛盾，但高市僅稱“很遺憾談判未能談攏而造成了當前的局面，會為恢復中東地區的和平竭盡全力”。



對於美國襲擊的“沉默”態度並非首次。今年1月，當美國對委內瑞拉發動襲擊時，高市同樣沒有發表評論。除了一貫重視對美關係外，高市計劃3月下半月進行就任首相後首次訪美，這使得日本政府在應對這一問題時變得更複雜。政府相關人士透露：“我們沒辦法提醒美國。”



▽效果抵消



中東局勢的不穩定化，也可能成為影響政府物價上漲對策的風險因素。日本九成以上的原油依賴中東，許多油輪通過伊朗海域的荷莫茲海峽。局勢的長期化將影響原油供應，價格已開始上漲。



高市強調：“為了把對國民生活和經濟活動的影響盡可能降到最低，我們將靈活採取必要的應對措施。”她還表示：“石油儲備目前有254天的庫存”，呼籲國民冷靜應對。官邸幹部透露：“儲備量是足夠的，但擔心的是價格。”



去年年底，政府剛為應對物價上漲廢除了對汽油稅加徵的暫定稅率。自民黨一名高層擔憂前景稱：“好不容易廢除讓汽油價格降了下來，但效果可能會抵消。”外務省相關人士稱：“目前只能盼望局勢儘早平息。”