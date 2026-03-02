美專家警告特朗普在伊朗豪賭打開潘多拉魔盒

美以對伊朗發動突然襲擊被視為打開了潘多拉魔盒 中評社華盛頓3月2日電（記者 余東暉）美以對伊朗發動突然襲擊，定點斬首伊軍政最高層，引發伊朗大規模反擊，美以與伊朗的戰爭已進入第三天，將給地區和世界帶來什麼後果，前景未卜。美國專家將這場不宣而戰比作“特朗普的豪賭”，警告已打開“潘多拉魔盒”，將有許多意想不到的後果。



新美國安全中心首席執行官理查德·方丹2日在《外交事務》撰文指出，從紅海到委內瑞拉，特朗普的多次干預行動都顛覆了傳統的武力使用理念，與鮑威爾主義背道而馳。鮑威爾主義是鮑威爾將軍在海灣戰爭（1990－1991）期間提出，其核心思想是衹有在所有非暴力手段都已用盡之後，才能作為最後的手段使用武力。如果戰爭不可避免，則必須以明確的目標為導向，制定清晰的撤軍戰略，並獲得公眾支持。



方丹指出，對特朗普而言，武力似乎並非最後動用的手段，而是他用來增加籌碼、最大程度地出其不意並達成預期結果的多種工具之一。特朗普摒棄了對公眾支持的強調，也迴避闡明其動武的明確目標。鮑威爾主義強調明確性，而特朗普卻推崇靈活性，通過宣稱多個模糊的目標，將使他得以在不承認失敗的情況下停止戰鬥。



方丹分析，特朗普傾向於採取短期、快速的軍事行動，只使用特定類型的武力，特別是空軍和特種部隊，幾乎總是排除常規地面部隊。在一個比伊拉克或阿富汗面積更大、人口更多的國家，通過一場沒有地面部隊、沒有明顯國內盟友、且對手安全機構更強大的行動來強行實現政權更迭，將極其困難。伊朗可能因此陷入混亂，各種噩夢般的後果的可能性要嚴重得多。在試圖瓦解伊朗政權的過程中，特朗普已經暗示美國不會承擔後果。這暴露了特朗普策略的局限性：它並非為長期和平鋪平道路，而是將衝突推遲到未來。