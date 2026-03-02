王毅：中方願在安理會平台主持公道　制止戰爭

中評社北京3月2日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅2日同阿曼外交大臣巴德爾通電話。



新華社報導，巴德爾表示，在阿曼斡旋下，伊美談判取得前所未有的進展，但美國、以色列竟然拋棄已有談判成果，發動戰爭，令人遺憾。這場戰爭持續下去，將導致更多人員傷亡和財產損失。各方當前應共同努力推動盡早停火止戰。中方作為安理會常任理事國，始終遵循聯合國憲章宗旨原則，是可依賴的積極力量。在當前敏感時刻和複雜形勢下，期待中方發揮重要作用。阿方將全力維護在阿中國公民和機構的安全。



王毅表示，阿曼為推動伊美談判積極斡旋，為維護地區和平付出大量努力，中方表示讚賞。在伊美談判取得進展背景下，美國和以色列蓄意挑起對伊朗戰爭，明顯違背聯合國憲章宗旨和原則。中方認為，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步外溢，避免局勢滑向無可挽回的地步。中方敦促各方為此作出共同努力，支持阿曼不改初衷，繼續開展促和工作。中方也願發揮建設性作用，包括在聯合國安理會平台主持公道，爭取和平，制止戰爭。



王毅表示，中方重視海灣各國的正當訴求，支持海灣國家維護好自身主權和國家安全。戰爭外溢不符合海灣各國的根本和長遠利益。希望海灣國家加強獨立自主、反對外來干涉、發展睦鄰友好、增進團結協作，把前途命運真正掌握在自己手中。