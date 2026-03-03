全球金融市場高度敏感　華爾街轉向避險優先

中評社香港3月3日電／TheEdgeMalaysia援引彭博社的報導，中東地區衝突持續蔓延引發市場避險情緒顯著升溫，美國國債、黃金、瑞士法郎等避險資產需求走強，華爾街機構普遍採取避險優先策略，全球金融市場或進入高度敏感觀察期。



隨著周一全球市場恢復交易，能源市場成為各方關注焦點。亞洲早盤交易中，避險需求推動美元大幅走高，瑞士法郎兌主要貨幣小幅上揚，日元走勢平穩。中東局勢持續動蕩預期與油價上漲連鎖效應，促使基金經理減持股票、增配避險資產。



法國外貿銀行美國利率策略主管約翰·布裡格斯表示，市場將執行先避險、後問問題的操作策略，此次衝突規模超出市場預期。美國國債價格或延續上周五走勢，短期收益率已跌至2022年以來最低水平。朗德希爾金融公司戴夫·馬扎認為，全球約四分之一海上石油貿易經由霍爾木茲海峽，航運通暢與否是影響市場走勢的關鍵變量，若航道受阻將引發更大範圍波動。



哥倫比亞信安投資公司投資組合經理埃德·阿爾－侯賽尼認為，全球股市與信貸市場高估值，叠加美國關稅政策變化、人工智能產業衝擊、私人信貸壓力等因素，進一步放大市場避險傾向，當前風險規避程度仍具不確定性。沙特阿拉伯股市Tadawul全股指數周日開盤下跌近5%，隨後收復大部分跌幅；比特幣反彈至6.8萬美元附近，6萬美元關口集中大量看跌期權，顯示市場對下行保護需求旺盛。



上周五，避險情緒已開始傳導至金融市場，布倫特原油收至7月以來高點，標普500指數當日下跌0.4%，創下3月以來最大單月跌幅。巴克萊銀行全球研究主席阿傑·拉賈迪亞克沙提醒，本次地緣衝突持續時間可能超出以往，部分風險仍存，當前市場風險回報不佳，不宜盲目抄底，標普500指數出現較大幅度回調後才可能出現布局機會。



多家機構與市場人士表示，油價持續走高可能引發短期通脹擔憂，進而壓制股市表現；若衝突未對經濟增長與企業盈利形成實質衝擊，股市負面反應或較為短暫。短期來看，油價大概率上行、美債收益率下行、黃金上漲、股市小幅調整，為高位獲利回吐提供契機。新興市場因多為石油淨進口國，能源成本上升將擴大經常賬戶赤字、加劇通脹壓力，叠加估值與持倉偏高，短期內面臨拋售壓力。



市場觀點認為，美債收益率仍有下行空間，但不會改變美國經濟基本面，長期收益率仍取決於美聯儲政策與經濟狀況。地緣衝突通常引發短期調整而非持續熊市，局勢明朗後市場有望逐步企穩；但石油價格波動可能加劇經濟滯脹跡象，政策波動將重新成為市場焦點。



板塊表現方面，能源、金屬、公用事業、房地產等防禦性板塊及國防股有望獲得資金青睞，航空、零售等非必需消費品板塊將承受壓力。油價持續高位將影響增長與通脹前景，增加美聯儲貨幣政策操作難度，阻礙周期性股票上漲；若油價影響有限，大幅回調可視為長期布局機會。



摩根大通私人銀行策略團隊表示，中東局勢通過能源渠道影響全球生產成本、通脹與貨幣政策預期，強化全球經濟格局分化趨勢，建議配置黃金與戰略關鍵行業提升組合韌性。Arkevium研究主管馬克桑斯·維索認為，避險情緒或推動美債收益率下行5至10個基點，若油價大幅飈升，債市將面臨避險需求與通脹重定價的博弈，或推高通脹預期並使美聯儲政策轉向鷹派。