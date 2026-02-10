快評：中東戰火籠罩　台灣能源危機加深

戰火籠罩之下，全球石油市場迎來“至暗時刻”。(電視截圖) 中評社快評／美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗，中東局勢急速升溫，原油、天然氣與國際貿易運輸重要航路必經之地霍爾木茲海峽完全處於戰火籠罩之下，全球石油市場迎來“至暗時刻”。



中東戰火對台灣最直接影響，首先落在能源與運輸風險。目前台灣進口能源依存度近97%，天然氣的存量衹有8到11天，島內燃氣發電比為60%至70%，平時用油卡得很緊。當前台灣又處在AI產業擴張期，缺電危機近年已浮現。一旦中東戰事持久、升級，全球能源價格必全面飆升，台灣早已存在的能源危機將進一步加深。



台灣當局已經備戰，“經濟部”預定今天召開能源安全會議，並在昨日下午透過新聞稿說明台灣能源形勢，試圖穩定人心。新聞稿稱，此次衝突導致霍爾木茲海峽封鎖，雖連帶影響台灣“部分”石油與天然氣進口，但短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期也有備援規劃確保穩定供電。



台灣能源危機能否安全撐過去，主要還是要看國際局勢發展、以及當局的應對之策是否得當。近年民進黨政府實現了“非核家園”的政治承諾，但綠能發展成果不彰、弊案頻傳，台灣實際仍高度依賴火力發電，不僅增加碳排，也損及國際競爭力與環境健康。台灣因中東戰火而令能源危機加深，可能倒逼當局及全社會檢討能源政策，尋求新出硌。